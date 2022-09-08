5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022 | 5. sınıf-6. sınıf İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı (A-B Kitapçığı) ve soru kitapçığı MEB tarafından sınavdan bir gün sonra açıklandı. Sınav sonuçlarını beklemeden adaylar 2022 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarını inceleyerek kaç net yaptıklarını ve kaç puan alacaklarını hesaplayabiliyor. 5. sınıf ve 6. sınıflardan bu sene katılım oldukça fazlaydı. Peki İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları nereden nasıl sorgulanır?

5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022 | 5. sınıf-6. sınıf İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı (A-B Kitapçığı) ve soru kitapçığı MEB tarafından sınavdan bir gün sonra açıklandı. Sınav sonuçlarını beklemeden adaylar 2022 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarını inceleyerek kaç net yaptıklarını ve kaç puan alacaklarını hesaplayabiliyor. 5. sınıf ve 6. sınıflardan bu sene katılım oldukça fazlaydı. Peki İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları nereden nasıl sorgulanır?

MEB'in en geniş katılımıs sınavlarından biri olan İOKBS bursluluk sınavına yüz binlerde öğrenci katıldı. Ortaokul ve lise kadamelerinde öğrencilerin katıldığı İOKBS bursluluk sınavının ardından öğrenciler ve veliler soru kitapçığı ve cevap anahtalarının açıklanmasını bekliyordu. MEB'den beklenen duyuru geldi. MEB 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS burslukuk sınavının sorularını cevaplarını internet sitesinden erişime açtı.

5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle en çok da öğrenciler ve çocuk okutan aileler zorlanıyor. Kırtasiye masraflarının geçen seneye göre iki katı artış gösterdiğini söyleyen veliler çocukları eğitimleri için çeşitli burs olanaklarını arştırmaya başladı. Devlet tarafından verilen bursları almak isteyenler de İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. 5. sınıfların ağırlıklı olarak katıldığı sınavın ardından sorular ve cevaplar açıklandı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak İOKBS bursluluk sınavı 5. sınıf soruları ve cevaplarına erişebilirsiniz.

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

5. sınıf-6. sınıf İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı (A-B Kitapçığı)

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül'de yapıldı. 10.00'da başlayan sınav 120 dakika sonra yani 12.00'de bitti. Sınavın bitmesinin ardından 6. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. İOKBS bursluluk sınavına katılan 6. sınıf öğrencileri gibi diğer sınıflar için de soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB tarafından yayınlandı.

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 İOKBS bursları 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluk sıanvına kimler başvurabilir?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.