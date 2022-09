2022 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları PDF İndir (A-B Kitapçığı) | Bursluluk sınavı 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıf soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı! 4 Eylül Pazartesi yapılan İOKBS bursluluk sınavına Türkiye genelinde yüz binlerce aday katıldı. Sınavın ardından öğrenciler ve veliler soruların ve cevapların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. MEB merakla beklenen bursluluk sınavı soru ve cevaplarını yayınladı. İşte PDF formatında 2022 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları...

2022 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları PDF İndir (A-B Kitapçığı) | Bursluluk sınavı 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıf soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı! 4 Eylül Pazartesi yapılan İOKBS bursluluk sınavına Türkiye genelinde yüz binlerce aday katıldı. Sınavın ardından öğrenciler ve veliler soruların ve cevapların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. MEB merakla beklenen bursluluk sınavı soru ve cevaplarını yayınladı. İşte PDF formatında 2022 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları...

Burs ve yatılı okuma fırsatı kazanabilmek için yüz binlerce öğrencinin girdiği İOKBS 2022 bursluluk sınavı 4 Eylül tarihinde Türkiye genelinde yapıldı. MEB'in en geniş katılımlı sınavlarından olan bursluluk sınavına bu sene katılım oldukça fazlaydı. İOKBS bursluluk sınavına katılan adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasını bekliyordu. Merakla beklenen açıklama MEB'in resmi sitesinden duyurldu. Açıklamada 4 Eylül 2022 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yayınlandığı belirtildi.

2022 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları PDF İndir (A-B Kitapçığı)

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız

Bursluluk sınavı 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıf soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı!

Yüz binlerce kişinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavının soruları ve cevapları MEB'in resmi internet sitesinden yayınlandı. Adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarını inceleyerek sınavdaki performansını değerlendirebilir. İOKBS bursluluk sınavı ile yüksek puan alan adaylar devlet tarafından burs almaya hak kazanıyor.

İOKBS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 İOKBS bursları 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS bursluluk sınavı hangi durumlarda geçersiz olur?

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.