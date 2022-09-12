2022 YKS ek tercih bitti mi? YKS ek tercih başvurusu bitti mi? Ek yerleştirmeler bitti mi? YKS birinci yerleştirme sonuçları ile yüz binlerce kişi üniversiteli oldu. Yerleştirme sonuçlarına gör bir bölüme yerleşmeye hak kazanamayan adaylar ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. Başvurular geçtiğimiz hafta başladı. Başvurularını çeşitli nedenlerden dolayı yapamayan adaylar YKS 2022 ek yerleştirme süresi bitti mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

2022 YKS ek tercih bitti mi? YKS ek tercih başvurusu bitti mi? Ek yerleştirmeler bitti mi? YKS birinci yerleştirme sonuçları ile yüz binlerce kişi üniversiteli oldu. Yerleştirme sonuçlarına gör bir bölüme yerleşmeye hak kazanamayan adaylar ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. Başvurular geçtiğimiz hafta başladı. Başvurularını çeşitli nedenlerden dolayı yapamayan adaylar YKS 2022 ek yerleştirme süresi bitti mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ünivesteli olma hayalini kuran yüz binlerce aday YKS sınavında ter döktü. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından kendi puan ve sıralamasına göer bölüm tercihleri yapan adayların merakla beklediği yerleştirme sonuçları 15 Ağustos tarihinde açıklandı. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından yüz binlerce kişi ünivesite kayıt telaşına düştü. Bazı adaylar ise üniversiteye kayıt yaptırmadı.

2022 YKS ek tercih bitti mi?

YKS yerleştirme sonuçlarında hiçbir bölüme yerleşemeyen adaylar ise ek yerleştirmelerin başlamasını bekliyordu. Bekelenen açıklama ÖSYM'den geçtiğimiz hafta geldi. YKS ek tercih işlemleri 7 Eylül'de başladı. Adaylar son olarak 13 Eylül'e kadar tercih yapabilecek. YKS yerleştirmelerinde son gün 13 Eylül.

YKS ek tercih başvurusu bitti mi?

YKS ek tercihlerde son bir güne girildi. Üniversite yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar ellerini biraz çabuk tutmalı. 13 Eylül'de YKS ek yerleştirmeler sona erecek.

Ek yerleştirmeler bitti mi?

YKS ek terciht ercih işlemleri 13 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılıyor.

2022 YKS ek yerleştirme ücreti son gün ve saat ne zaman?

Üniversiteli olma hayallerini taze tutmak için adaylar ek terleştirme başvurusu yapabilecek. Adaylar bunun için 30 TL'lik başvuru ücreti de ödemek zorunda. YKS ek tercih ücreti 14 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

Kaç bin ek kontenjan var?

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2022-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2022-YKS merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor. Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde 122 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.