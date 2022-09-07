2022 Ek yerleştirmede baraj var mı? Ek tercih herkes yapabilir mi? Ek tercihlerde baraj puanı kalktı mı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları 15 Ağustos tarihinde açıklandı. Üniversite kayıtlarını yapan öğrenciler KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla yeni bir sürece girdi. Bir bölüme yerleşemeyen adaylar da 2022 ek yerleştirme için kolları sıvadı. 2022 üniversite ek tercihleri 7 Eylül'de başladı. Ek tercih için araştırmaya başlayan adaylar baraj uygulamasının olup olmadığını merak ediyor. Peki 2022 YKS üniversite ek yerleştirmede baraj puanı var mı?

2022 üniversite yerleştirme maratonu ek tercihlerle devam ediyor. 15 Ağustos'ta açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarıyla üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar üniversite kayıtlarını tamamladı.Tercihlerde bir yükseköğretim programına yerleşemeyenler de ek tercihleri beklemeye başlamıştı. 2022 YKS ek tercihler 7 Eylül'de başladı. Tercih yapacak olan adaylar 2022 Ek yerleştirmede baraj var mı? Ek tercih herkes yapabilir mi? Ek tercihlerde baraj puanı kalktı mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

2022 Ek yerleştirmede baraj var mı?

2022 yılında YKS sınavı ile ilgili bir dizi değişiklikler yapıldı. Bunlardan en önemli olanı ise üniversite tercih barajının kaldırılması oldu. YKS sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar YKS üniversite tercihinde bulunabilecek. Ek tercih sürecinin başlamasıyla adaylar ek tercihlerde de baraj uygulamasının kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. 2022 YKS üniversite ek yerleştirmelerde baraj uygulaması bulunmuyor.

Ek tercih herkes yapabilir mi?

YKS ilk yerleştirmelerde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar baraj puanı olmadan ek yerleştirmelerde de tercih yapabilecek.

Ek tercihlerde baraj puanı kalktı mı?

Ek tercih işlemlerinde baraj uygulaması bulunmuyor. Puanı hesaplanan ve ek tercih yapma şartlarını taşıyan her aday ek tercih başvurusu yapablecek.

Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününü kazanan adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. İlk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar bir sonreki YKS sınavını beklemek zorunda kalacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

Önceki yıllarda açıköğretimin kontenjan sınırlaması bulunmayan bölümleri olduğundan bu bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde de tercih hakkına sahipti. Öğrencilerin ek yerleştirme tercihi yapabilmesi için Açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olması gerekir. ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildi