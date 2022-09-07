YKS ek tercih ücreti hangi banka ve ATM'den ödenir? YKS ek tercih (yerleştirme) ücreti ATM'den yatırılır mı? ATM'den YKS ek tercih ücreti nasıl ödenir? 2022 YKS ek yerleştirme süreci 7 Eylül itibari ile başladı. Adaylar 13 Eylül'e kadar ek yerleştirme harçlarını yatırarak tercihlerini tamamlayabilecek. Ek yerleştirme ücretini hızlıca yatırmak isteyenler hangi ATM'lerden ek tercih harçlarının yatırılacağını araştırmaya başladı.

YKS ek tercih ücreti hangi banka ve ATM'den ödenir? YKS ek tercih (yerleştirme) ücreti ATM'den yatırılır mı? ATM'den YKS ek tercih ücreti nasıl ödenir? soruları şu sıralar YKS ek tercih yapmak isteyen kişiler tarafından soruluyor. 2022 YKS maratonunda ilk tercih sonuçları 15 Ağustos'ta açıklandı. Üniversite kazanan adaylar kayıtlarını tamamlarken ikinci yerleştirmeler merakla bekleniyordu. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. YKS ek tercih başvuruları 7 Eylül'de başladı. Adaylar harç ücretini yatırdıktan sonra başvurularını tamamlacak. YKS ek yerleştirme ücretlerini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır. YKS ek yerleştirme ücretleri bankaların ATM'leri aracılığıyla da hızlıca yatırılabiliyor. Peki YKS ek tercih (yerleştirme) ücreti hangi ATM'lerden yatırılır?

YKS ek tercih ücreti hangi banka ve ATM'den ödenir?

YKS 2022 ek yerleştirme ücretleri pek çıok bankadan ve bankaların ATM cihazlarından yatırılabilir. YKS ücretleri 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yatırılması gerekiyor. YKS ek tercih harçlarını yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. İşte 2022 YKS ücretlerinin yatırılacağı banka ve ATM'ler;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Tercih süresi, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir.Ek yerleştirme ücreti, 14 Eylül 2022 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir.

YKS ek tercih (yerleştirme) ücreti ATM'den yatırılır mı?

2022 YKS ek yerleştirme harçları bankaların ATM cihazlarından kolayca yatırılabilir. Banka ATM'lerinden TC kimlik nuamrası ile ödemeler alanından YKS ek yerleltirme ücreti ödeneblir.

Ek yerleştirme nereden, nasıl yapılır?

2022-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

Ek yerleştirme ile üniversite kazananların kayıtlar ne zaman yapılacak?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

Önceki yıllarda açıköğretimin kontenjan sınırlaması bulunmayan bölümleri olduğundan bu bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde de tercih hakkına sahipti. Öğrencilerin ek yerleştirme tercihi yapabilmesi içinAçık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olması gerekir. ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.