2022 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme parası nereye, hangi bankaya (ATM) nasıl yatırılır? ATM'den ek yerleştirme ücreti yatırılır mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 YKS maratonunda üniversite yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ek tercihlerin başlaması merakla bekleniyordu. ÖSYM'den gelen açıklama 2022 ek tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu. İşte 2022 YKS üniversite ek tercih ücretlerinin ne kadar ve nereye yatırılacağına dair detaylar...

2022 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme parası nereye, hangi bankaya (ATM) nasıl yatırılır? ATM'den ek yerleştirme ücreti yatırılır mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 YKS maratonunda üniversite yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ek tercihlerin başlaması merakla bekleniyordu. ÖSYM'den gelen açıklama 2022 ek tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu. İşte 2022 YKS üniversite ek tercih ücretlerinin ne kadar ve nereye yatırılacağına dair detaylar...

15 Ağustos 2022'de YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte bir yükseköğretim programına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar için üniversite kayıt telaşı başladı. Üniversite kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Bİnlerce kişi de üniversiteye kayıt yaptırmadı. YKS yerleştirme sonuçlarına bir bölüme yerleşemeyen adaylar da merakla ek tercihlerin başlamasını beklemeye başladı. 2022 YKS ek tercihler (ek yerleştirme) takvimi başladı.

2022 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

YKS ek tercih ücretinin 30 TL olduğu açıklandı. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayları tercihleri geçersiz sayılacak. Ek tercih yapmak isteyenler öncelikle ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.

YKS ek yerleştirme parası nereye, hangi bankaya nasıl yatırılır?

YKS 2022 ek tercih ücretleri pek çok bankadan doğrudan yada ATM aracılığı ile yatırılabiliyor. Ayrıca online olarak da ÖSYM YKS ek tercih ücretleri yatırılabilir. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. İşte 2022 YKS ek tercih ücretini yatarıbileceğiniz bankalar ve ATM'ler...

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

ATM'den ek yerleştirme ücreti yatırılır mı?

YKS ek tercih ücretlerini alan tüm bankaların ATM'lerinden de YKS ek tercih ücreti yatırılabiliyor. Yukarıda sayılan bankaların ATM'lerinden ek yerleştirme ücreti ödenebilir.