2022 İOKBS bursluluk sınavı sonucu neden açıklanmadı? İOKBS bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanacak? Yüz binlerce öğrenci 4 Eylül'de yapılan 2022 İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. Artan hayat pahalılığına karşı burs alarak eğitimlerini daha rahat sürdürmek isteyen öğrencilerin gözü kulağı sonuçların açıklanmasında 23 Eylül'de sonuçlar açıklanacaktı ancak saat 09.30 olmasına rağmen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklanmadı. Öğrenciler ve veliler sonuçların neden açıklanmadığını merak ediyor. Peki İOKBS 2022 bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2022 İOKBS bursluluk sınavı sonucu neden açıklanmadı? İOKBS bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları İOKBS sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler ve veliler tarafından sorulmaya başlandı. İOKBS sınavı ülke genelinde 4 Eylül Pazar günü yapıldı. Saat 10.00'da başlayan sınava yüz binlerce aday katıldı. Adaylar kendilerine yöneltilen 100 soruya yanıt vermeye çalıştı. İOKBS bursluluk sınavı ile burs almanın hayalini kuranlar sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor.

2022 İOKBS bursluluk sınavı sonucu neden açıklanmadı?

İOKBS 2022 bursluluk sınavı sonuçlarının 23 Eylül'de açıklancağı klavuzda yer alıyor. 23 Eylül Cuma günü sonuçları öğrenmek isteyen adaylar sonuç ekranını göremeyeince 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonucu neden açıklanmadı? sorusuna yanıt aramaya başladı. 2022 Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül'de açıklanacaktır. İlerleyen dakikalarda sonuç açıklama ekranına yeniden giriş yapmanız önemlidir.

İOKBS bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için tarih 23 Eylül olarak belirlendi. Ancak sonuçların açıklama saati MEB tarafından verilmedi. 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuları 23 Eylül'de sabahın ilk saatlerinden itibaeren açıkalnabilir. Sonuç açıklama ekranı açılmadıysa eğer günün ilerleleyen saatlerine doğru yeniden deneyebilirsiniz.

2022 İOKBS sonuçları ne zaman?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS sınavına itirazlar

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 30 TL (KDV dâhil) sınav itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

İOKS Bursluluk sınavı hakkında sizler ne düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazarak okuyucularla paylaşabilirsiniz.