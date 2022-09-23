11.22.63 izle sezon 1 bölüm 1 | 11.22.63 dizisi ilk sezon kaç bölüm? 11.22.63 nereden izlenir?

11.22.63 izle sezon 1 bölüm 1 | Hulu yapım 11.22.63 dizisinin sezon, bölüm ve konusu merak ediliyor. İlk etapta sezon olarak çıkması beklenen dizi, mini dizi olarak, ilk sezonda bitti. Peki ama 11.22.63 dizisi ilk sezon kaç bölüm ve konusu ne? 11.22.63 nereden izlenir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

11.22.63 izle sezon 1 bölüm 1 | Hulu yapım 11.22.63 dizisinin sezon, bölüm ve konusu merak ediliyor. İlk etapta sezon olarak çıkması beklenen dizi, mini dizi olarak, ilk sezonda bitti. Peki ama 11.22.63 dizisi ilk sezon kaç bölüm ve konusu ne? 11.22.63 nereden izlenir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

11.22.63 izle sezon 1 bölüm 1

Yıllara meydan okuyan 11.22.63 dizisi, hala bugün ilgiyle takip ediliyor. Dizinin her sezonunda ayrı bir heyecan ve farklı içerikler yer alıyor. Dizinin ilk sezon ilk bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli!

11.22.63 Dizisi 1.Sezon 1.Bölüm Linki, Tıklayınız...

11.22.63 dizisi ilk sezon kaç bölüm?

'Sezon' olarak çıkarılan 11.22.63 dizisi, tek sezonluk bir yapım olarak tarihe karıştı. Dizinin ikinci sezonu beklense de 11.22.63 dizisinin ilk sezonunu 8 bölüm olarak yayınlandı ve bitti.

Dizi tek sezon, 8 bölümden oluşmaktadır.

11.22.63 konusu

Küçük bir kasabada ingilizce öğretmeni olan Jake Epping, arkadaşından bir lokantanın deposundan, 1960'a giden bir kapıya dair bilgi alıyor. Jake'in arkadaşı, ondan zamanda geriye gidip John F. Kennedy suikastini durdurmasını istiyor. Aynı zamanda gerçek katili öğrenmesini de! Fakat işler çok geçmeden sarpa sarmaya başlıyor.

Dizinin başrollerinde; James Franco, Daniel Webber, Chris Cooper, Cherry Jones, Lucy Fry gibi isimler yer alıyor.

Sadie Dunhill karakteri

11.22.63 dizisinde güzelliğiyle dikkat çeken Sadie Dunhill karakterini Sarah Gadon canlandırıyor. 4 Nisan 1987, Toronto, Ontario doğumlu Sarah Gadon birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.