2022 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak? İOKBS sonuçları bugün açıklanmayacak mı? 2022 bursluluk sınavı niye açıklanmadı? soruları şu sıralar binlerce öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. 2022 İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günün Türkiye genelinde yüz binlerce kişinin katılımı ile yapıldı. Sınav sonuçlarının ise 23 Eylül'de açıklanacağı belirtilmişti. Ancak saatler 11.00'e gelmesine rağmen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklanmadı. Peki bursluluk sınavı sonuçları neden açıklanmadı, saat kaçta açıklanacak?

2022 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak? İOKBS sonuçları bugün açıklanmayacak mı? 2022 bursluluk sınavı niye açıklanmadı? soruları şu sıralar binlerce öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. 2022 İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günün Türkiye genelinde yüz binlerce kişinin katılımı ile yapıldı. Sınav sonuçlarının ise 23 Eylül'de açıklanacağı belirtilmişti. Ancak saatler 11.00'e gelmesine rağmen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklanmadı. Peki bursluluk sınavı sonuçları neden açıklanmadı, saat kaçta açıklanacak?

Yüz binlerce öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs alabilmek için 4 Eylül'de yapılan İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. Saat 10.00'da başlayan bursluluk sınavında adaylara toplam 100 soru soruldu. Sınavın ardından burs hayali kuran öğrenciler sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyordu. MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanma tarihini ise duyurdu.

2022 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak?

23 Eylül Cuma günü İOKBS 2022 bursluluk sınavının sonuçlarının açıklanacağı duyuruldu. İOKBS bursluluk sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının hangi saatte açıklanacağı ise bildirilmedi. Günün ilerleyen saatlerinde MEB tarafından İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

İOKBS sonuçları bugün açıklanmayacak mı?

23 Eylül sabahı onuçların açıklanmadığını gören aileler ve öğrenciler İOKBS sonuçları bugün açıklanmayacak mı? sorusunu sormaya başladı. 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül Cuma günü MEB tarafından açıklanacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2021 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır

İOKBS nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da PYBS), Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

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