23 EYLÜL MEB | 2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonucu SOGULA | Bursluluk sınav sonuçları ÖĞREN | Artan hayat pahalılığı ile mücadele devam ederken öğrenciler de 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs alabilmek için çeşitli kurumlara başvurdular ve sınavlara girdiler. İOKBS bursluluk sınavı ise 4 Eylül'de tüm Türkiye genelinde yapıldı. Yüz binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavının sonuçları ise dört gözle beklenirken 23 Eylül geldi çattı! Peki İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

23 EYLÜL MEB | 2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonucu SOGULA | Bursluluk sınav sonuçları ÖĞREN | Artan hayat pahalılığı ile mücadele devam ederken öğrenciler de 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs alabilmek için çeşitli kurumlara başvurdular ve sınavlara girdiler. İOKBS bursluluk sınavı ise 4 Eylül'de tüm Türkiye genelinde yapıldı. Yüz binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavının sonuçları ise dört gözle beklenirken 23 Eylül geldi çattı! Peki İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

4 Eylül tarihinde yapılan İOKBS bursluluk sınavına burs almak isteyen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katıldı. Ülke genelinde yüz binlerce öğrencinin girdiği sınavın sonuçları ise dört gözle beklenmeye başlandı. 4 Eylül'de saat 10.00'da başlayan sınavda adaylara 100'er soru soruldu.

2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonucu SOGULA

4 Eylül 2022 yılında yapılan ve yüz binlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanması dört gözle bekleniyor. İOKBS sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

2022 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ÖĞREN

Burs alarak eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen öğrenciler sonuçların açıklanmasına odaklandı. İOKBS bursluluk sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak.

İOKBS sonuçlarına itiraz ne zaman?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

İOKBS sonuç belgesi nasıl alınır?

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS sınavı nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da PYBS), Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

İOKBS sınavı başvuru şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. .