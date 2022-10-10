2022 Eylül ücretli öğretmen maaşı neden yatmadı, ne zaman yatar? Eylül 2022 ücretli öğretmen maaşı ne kadar? (25-28-30-32-36 saat)

2022 Eylül ücretli öğretmen maaşı neden yatmadı, ne zaman yatar? Eylül 2022 ücretli öğretmen maaşı ne kadar? Haftada 25-28-30-32-36 saat derse giren ücretli öğretmenler Eylül ayında kendilerine ne kadar maaş yatacağını sabırsızlıkla bekliyor. Bazı il ve ilçelerde ücretli öğretmen maaşları hesaplara yattı. Bazılarında ise yatmak üzere. Ücretli öğretmenler sabırsızlıkla Eylül 2022 maaşının yatmasını bekliyor. Peki ücretli öğretmen Eylül maaşı ne zaman yatar?

2022 Eylül ücretli öğretmen maaşı neden yatmadı, ne zaman yatar? Eylül 2022 ücretli öğretmen maaşı ne kadar? Haftada 25-28-30-32-36 saat derse giren ücretli öğretmenler Eylül ayında kendilerine ne kadar maaş yatacağını sabırsızlıkla bekliyor. Bazı il ve ilçelerde ücretli öğretmen maaşları hesaplara yattı. Bazılarında ise yatmak üzere. Ücretli öğretmenler sabırsızlıkla Eylül 2022 maaşının yatmasını bekliyor. Peki ücretli öğretmen Eylül maaşı ne zaman yatar?

2022 yılı Temmuz ayında tüm memurlar ve çalışanların maaşına zam yapıldı. Öğretmen maaşlarına da yüzde 42 oranında zam yapıldı. Bu zammın ardından ücretli öğretmenler de kendi maaşlarında iyileştirmeye gidilmesini talep ediyordu. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen maaşlarında ciddi oranda artış yapıldığını açıkladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk maaşını almak için sabırsızlanan ücretli öğretmenler Eylül ücretli öğretmen maaşı neden yatmadı, ne zaman yatar? sorusuna yanıt arıyor. İşte Eylül ücretli öğretmen maaşına dair detaylar...

2022 Eylül ücretli öğretmen maaşı neden yatmadı, ne zaman yatar?

Ücretli öğretmen maaşlarının aytacağı gün ilden ile ve ilçeden ilçeye farklılık gösterir. Bir ilde maaşlar yatmışlken diğer ilde henüz yatmamış olabilir. Ücretli öğretmenler ek ders ücreti karşılığında maaş alıyor. Ücretli öğretmen maaşını girilen ders sayısı belirliyor.

Eylül ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memurlar çalışacakları ayın maaşını önceden alıyor ancak bu durum ücretli öğretmenler için geçerli değil. Ek ders ücretleri her yeni ayın ilk haftası hesaplanarak hesaplara yatıyor. Eylül ayı ücretli öğretmen maaşlarının da Ekim ayının ilk haftası hesaplara yatması oldukça muhtemel.

Eylül 2022 ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşları asgari ücretin de altında kaldığı gerekçesiyle pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. Temmuz ayında öğretmenlere yapılan yüzde 42 oranında zammın ardından ücretli öğretmen maaşlarında da ciddi oranda artışa gidildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır." dedi.

Haftada 30 saat ücretli öğretmen maaşı kaç TL?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin maaşı 3 bin 400 TL'den 5740 liraya çıktı.

Haftada 25-28-30-32-36 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı 2022 ne kadar?

2022 yılında ücretli öğretmen maaşlarına zam yapıldı. Daha önce asgari ücretin altında olan 30 saatlik ücretli öğretmen maaşı asgari ücreti geçti. Ücretli öğretmen maaşı 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükseltildi. Ücretli öğretmenler girdikleri ek ders sayısına orantılı olarak maaş alıyor. Haftada ortalama 30 saat ek derse giren bir ücretli öğretmen ortalama 5.740 TL maaş alacak.

.