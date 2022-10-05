2022 Eylül ek ders yattı mı? Ekim'de ek ders ne zaman yatacak? 2022 ek ders ücreti ayın kaçında yatar? soruları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli olan öğretmenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam yapıldı. Bu zam ile birlikte öğretmen ek ders ücretlerinde de artışa gidildi. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri maaştan farklı olarak hesaplanır. Eylül ayında maaşlarını alan öğretmenler ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

2022 Eylül ek ders yattı mı? Ekim'de ek ders ne zaman yatacak? 2022 ek ders ücreti ayın kaçında yatar? soruları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli olan öğretmenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam yapıldı. Bu zam ile birlikte öğretmen ek ders ücretlerinde de artışa gidildi. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri maaştan farklı olarak hesaplanır. Eylül ayında maaşlarını alan öğretmenler ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Öğretmenler bilindiği üzere çalıaşcakları ayın maaşını önceden alırlar. Öğretmen maaşları memur maaşları gibi her ayın 15'inde hesaplara yatar. Öğretmenlerin aylık gerlirlerinde çok öenmli bir yere sahip olan ek ders ücretleri ise bir sonraki ay hesaplara yatar. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ek ders ödemelerinin hesaplara yatması sabırsızlıkla bekleniyor. 15 saat maaş karşılığı girilen derslerin dışında her girdikleri ders için öğretmenlere ek ders ücreti ödeniyor. Bu ek ders ücreti aylık olarak hesaplanıyor ve öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor.

2022 Eylül ek ders yattı mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde 12 Eylül'de başladı. Eylül ayında ilk maaşlarını alan öğretmenler Eylül ek ders ücretinin ne kadar olacağını da sabırsızlıkla bekliyor. Öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yapılan yüzde 42 oranında zammın ardından öğretmenler bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı. Öğretmen ek ders ücretleri de bu zam ile birlikte arttı. MEB bünyesinde görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler Eylül ayı ek ders ücretinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Öğretmenler ek ders ücretlerini bir sonraki ayın ilk haftasında alır.

Ekim'de ek ders ne zaman yatacak?

Eylül ayında girilen ek derslerin ödemesi Ekim ayında yapılır. Öğretmen Eylül ek ders ücreti Ekim ayının ilk haftasında hesaplara yatması bekleniyor. Ek ders ödeme günleri ilden ile, ilçeden ilçeye farklılık gösterebiliyor.

Ek dersler ne zaman yatar?

Öğretmenler her ayın 15'inde maalarını alır. Maaş ödemelerinin dışında öğretmenle ek derse girmişse ek ders ücreti de alır. Ek ders ödemeleri bir sonraki ay hesaplara yatar. Öğretmen ek ders ücretleri her ayın ilk haftasında bir önceki ayın çalışması olarak hesaplanır ve ödenir. Ek ders ücretleri öğretmenşlerin kademe ve yüzdelik dilimine göre dğişkenlik gösterir.