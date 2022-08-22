2022 Destekleme ve Yetiştirme Kursu ek ders ücreti | (Takviye Kursu) DYK ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2022-2023 DYK ek ders ücreti kaç TL? Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Destekleme Yetiştirme Kursları için takvim de belli oldu. Buna göre öğretmenlerin 2022-2023 yılı için DYK başvurularının alınmasına başlandı. Temmuz ayında öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de zamlandı. Destekleme Yetiştirme Kurslarında ders verecek olan öğretmenler 2022 DYK ek ders ücretinin zamlı olarak ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

2022 Destekleme ve Yetiştirme Kursu ek ders ücreti | (Takviye Kursu) DYK ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2022-2023 DYK ek ders ücreti kaç TL? Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Destekleme Yetiştirme Kursları için takvim de belli oldu. Buna göre öğretmenlerin 2022-2023 yılı için DYK başvurularının alınmasına başlandı. Temmuz ayında öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de zamlandı. Destekleme Yetiştirme Kurslarında ders verecek olan öğretmenler 2022 DYK ek ders ücretinin zamlı olarak ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

MEB bünyesinde görevli binlerce öğretmen 2022-2023 eğitim öğreim yılında Destekleme ve Yetiştirme Kursunda görev almak için başvuru yaptı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala MEB takviye kurslarının takvimini yayınkladı. Buna göre öğretmenlerin DYK başvuruları 20 Ağustos'ta başladı ve 26 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenci başvuruları ise 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 5 Eylül'de başlayacak ve 9 Haziran'da sona erecek. DYK'da görev almak isteyen öğretmenler ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2022-2023 Destekleme ve Yetiştirme Kursu ek ders ücretleri...

2022 Destekleme ve Yetiştirme Kursu ek ders ücreti

2022 yılı Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 42 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte öğretmen ek ders ücretleri de arttı. Buna göre yeni ek ders ücretleri güncellendi. Destekleme ve Yetiştirme Kursu (Takviye Kursu) ek ders ücretleri de son güncelleme ile birlikte 77 TL civarına çıktı.

(Takviye Kursu) DYK ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Temmuz ayında yapılan maaş zammı ile birlikte öğretmen gündüz ek ders ücretleri de yüzde 40 oranında zamlandı. Buna göre Temmuz-Aralık döneminde brüt ek ders ücreti net 40 TL'ye kadar çıktı. Takviye kursu ek ders ücreti ise 77 TL civarında olması bekleniyor.

Destekleme Yetiştirme Kursları takvimi

2022-2023 Öğretmen ek ders ücreti ne kadar? (Sözleşmelş-Kadrolu)

Gündüz ek ders ücreti: 38.57 Lira

Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti: 33.09 Lira

Gece ek ders ücreti: 41.26 Lira

Özel eğitim ek ders ücreti: 48.18 Lira

Ek ders ücreti nedir?

Öğretmenler haftalık olarak maaş karşılığı derslerin dışında girdiklleri her ders için ek ders ücreti alırlar. Öğretmen gelirlerinde ek ders ücretleri önemli bir yere sahiptir. Öğretmenler ek ders ücreti ile aylık gelirlerini yaklaşık olarak yüzde 30 oranında artırabiliyor.