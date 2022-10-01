20-25-30 saat derse giren kaç saat DYK ek ders alır? Öğretmenlere en fazla kaç DYK ek dersi verilir? Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev almak isteyen öğretmenler kendilerine ne kadar DKY ek ders ücreti verileceğini merak ediyor. Okullarında 20 saat, 25 saat ve 30 saat derse girenler kaç DKY dersi verilir?

20-25-30 saat derse giren kaç saat DYK ek ders alır? Öğretmenlere en fazla kaç DYK ek dersi verilir? Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev almak isteyen öğretmenler kendilerine ne kadar DKY ek ders ücreti verileceğini merak ediyor. Okullarında 20 saat, 25 saat ve 30 saat derse girenler kaç DKY dersi verilir?

20-25-30 saat derse giren kaç saat DYK ek ders alır?

Kararın 5 ve 6'ncı maddelerine göre genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada 30 saat, destekleme ve yetiştirme kurslarında ise aynı Kararın 8'inci maddesine göre haftada 10 saat daha olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, okulunda rutin müfredat kapsamında haftada 20 saat ders okutan bir öğretmenin, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada 20 saate kadar ders okutması mümkün bulunmaktadır.

Öğretmenlere en fazla kaç DYK ek dersi verilir?

Yönetici ve öğretmenlerin cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen okuttukları derslerin tamamının, aylık karşılığı ders görevlerinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında, hafta içi günlerde okuttukları derslerin ise öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, hafta içinde 10 saat ders okutan bir öğretmenin bunun üzerine yine hafta içinde destekleme kursunda okuttuğu derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerektiğinden, bu öğretmenin o hafta için 5 saat, destekleme kursunda hafta sonları 10 saat ders okutması durumunda ise o hafta için 10 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.