1. sınıflar okula erken mi başlayacak? 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor?

1. sınıflar okula erken mi başlayacak? Birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak? MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sınıf öğrencileri uyum haftası için, okula erken başlayacak. Peki 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor? 1 sınıflar için okullar ne zaman açılacak 2022? İşte merak edilen uyum haftası detayları!

Birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak? MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sınıf öğrencileri uyum haftası için, okula erken başlayacak. Peki 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor? 1 sınıflar için okullar ne zaman açılacak 2022? İşte merak edilen uyum haftası detayları!

1. sınıflar okula erken mi başlayacak?

MEB takvimine göre anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri bir hafta erken başlayacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce, 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

1. sınıf uyum haftası ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum eğitim haftası 5 Eylül Pazartesi günü başlıyor, 9 Eylül Cuma haftası sona eriyor.

Uyum eğitim haftasına hafta sonu gidiliyor mu?

Ebeveynlerin merak ettiği uyum eğiyim haftasının süreci 5 gün olarak belirlendi. 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılan uyum haftasının ardından diğer öğrenciler için de eğitim öğretim yılı başlamış olacak.