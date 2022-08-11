1. sınıfların okula başlama tarihi | Okula yeni başlayacak öğrenciler ne zaman okula gidecek? Okula uyum süreci hangi hafta?

1. sınıfların okula başlama tarihi | MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için takvim yayımladı. Birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri uyum süreci nedeniyle okula erken başlayacak. Peki Okula yeni başlayacak öğrenciler ne zaman okula gidecek? Okula uyum süreci hangi hafta? İşte detaylar...

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için takvim yayımladı. Birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri uyum süreci nedeniyle okula erken başlayacak. Peki Okula yeni başlayacak öğrenciler ne zaman okula gidecek? Okula uyum süreci hangi hafta? İşte detaylar...

1. sınıfların okula başlama tarihi

Okula yeni başlayacak öğrenciler ne zaman okula gidecek? Velilerin merakla beklediği okul dönemi için MEB açıklama yaptı. Açıklamada uyum sürecine başlayacak olan 1. sınıflar unutulmadı. 1. sınıf öğrencileri 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitim haftası için 1 hafta erken okula başlayacak.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirildi.

Okula uyum süreci hangi hafta?

Her yıl ilk kez okula başlayan öğrenciler için uyum eğitim haftası uygulanıyor.

Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce, 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.