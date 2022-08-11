2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlıyor? 1.sınıflar okula erken mi başlayacak?

2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul 1.sınıflar 1 hafta erken başlayacak. Peki ama 1. sınıf öğrencileri ne zaman okula başlayacak? İşte merak edilen detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul 1.sınıflar 1 hafta erken başlayacak. Peki ama 1. sınıf öğrencileri ne zaman okula başlayacak? İşte merak edilen detaylar!

2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlıyor?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirildi.

1.sınıflar okula erken mi başlayacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da anaokulları ve birinci sınıflar okula, uyum için 1 hafta erken başlayacak.

Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce, 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı tatilleri ne zaman?

1) Ramazan Bayramı Tatili : 20, 21, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 1,5 günü iş gününe denk gelmektedir.

2) Kurban Bayramı Tatili: 27 Haziran-01 Temmuz 2023 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2022-2023 ders yılı dışında kalmaktadır.

3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmî tatil günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

4) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; "Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur."

5) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; "Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır." .