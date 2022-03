Zelenskiy: 'Öyle bir cevap vereceğiz ki şaşıracaksınız'

'Kendi özgürlüğümüzden başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Öyle bir cevap vereceğiz ki şaşıracaksınız' diyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ülkesinin direnişte başarılı olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Ukrayna'nın savunma hatlarının Rus saldırısına karşı tutulduğunu söyledi ve Moskova'nın gece yarısından beri Ukrayna'yı bombalamasına ara verilmediğini belirtti.

Zelenskiy, "Kendi özgürlüğümüzden başka kaybedecek bir şeyimiz yok" diyerek, Ukrayna'nın uluslararası müttefiklerinden günlük olarak silah tedarik ettiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın ilk COVID-19 vakasını kaydetmesinden bu yana iki yıl geçtiğini söyleyen Zelenskiy Rusya'nın saldırısı hakkında "Başka bir virüsün saldırdığı bir hafta oldu" dedi.



"Öyle bir cevap vereceğiz ki şaşıracaksınız. Biz her evi her şehri yenileyeceğiz" diyen Zelenskiy, Rusya'nın değişen taktikleri ve şehirlerdeki sivilleri bombardımanına rağmen Ukrayna'nın direnişte başarılı olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

Zelenskiy “Nükleer silahlarımız yok, uluslararası pazarlara petrol ve gaz sağlamıyoruz. Ama insanlarımız var. Toprağımız var. Bunun için savaşıyoruz” dedi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği, "Git kendi Rusça konuşanlarını kurtar. Dünyanın her yerinde değil, ama kendi evinde. Orada onlardan çok var, yaklaşık 150 milyon" dedi.

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ordumuz, sınır askerlerimiz, bölgesel savunmamızla onları geri püskürttük. Bizim olanı bırakmayacağız.

- Biz ulus olarak bu hafta düşmanın planlarını altüst ettik.

- Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.

- Odessa'yı yok etmek isteyenler Karadeniz'in dibini görecekler.

- Tüm katedrallerimizi ve kiliselerimizi yok etseniz bile Tanrıya, Ukrayna'ya ve insanlara olan inancımızı yok etmeyeceksiniz. Her evi, her sokağı ve her şehri restore edeceğiz. Devletimize ve her Ukraynalılara yaptığınızın hesabımı bize vereceksiniz.

- Her işgalci şunu bilmeli: Ukraynalılardan şiddetli bir tepki alacaklar. Öyle ki pes etmeyeceğimizi sonsuza kadar hatırlayacaklar!

- Dışarı çıkan ve işgalcileri silahsız elleriyle şehirlerinden kovan Ukraynalılarımıza içtenlikle hayranım! .