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Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Ermenistan parlamentosunda yapılan ikinci tur oylamada Vaagn Haçaturyan, cumhurbaşkanı görevine seçildi.

2 Saat Önce
2022-03-03 12:54:13
Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamanın ikinci turunda, iktidar partisinin adayı Vaagn Haçaturyan, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Ermenistan Parlamentosu'nda, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için ikinci tur oylama yapıldı.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi tarafından aday gösterilen ve seçime tek aday olarak giren 63 yaşındaki Haçaturyan, 71 oy alarak Ermenistan Cumhurbaşkanı oldu.

Muhalefette bulunan Ermenistan İttifakı ile Onurum Var İttifakı milletvekilleri seçimi protesto ederek oylamaya katılmadı.

Dün yapılan ilk turda Haçaturyan'ın 65 oy alması üzerine, yeter oy sayısı sağlanamadığı için oylama ikinci tura kalmıştı.

Ermenistan'da anayasası gereği, cumhurbaşkanını parlamento seçiyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkesindeki siyasi sorunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını gerekçe göstererek 23 Ocak'ta istifa etmişti.

- Vaagn Haçaturyan kimdir?

Ermenistan'ın Sisian bölgesinde 1959'da doğan Haçaturyan, 1980'de Ermenistan Devlet Ekonomi Üniversitesinden mezun oldu.

1992-1996 yıllarında Erivan Belediye Başkanı olarak görev yapan Haçaturyan, bu görevin ardından milletvekili seçildi.

Kariyerini siyasette sürdüren Haçaturyan, Paşinyan hükümetinde Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı olarak görev yapıyordu.

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