Gürcü uzman Jorbenadze kaleme aldığı, “Washington, Orta Asya'da kimi satın alacak?” başlıklı makalesinde ABD'nin Afganistan'dan askerlerinin çekilmesi sırasında üslerin konuşlandırılması için en çok tercih edilen yerlerin komşu Özbekistan ve Tacikistan olduğunu yazdı.

Gürcü uzman Irina Jorbenadze kaleme aldığı, “Washington, Orta Asya'da kimi satın alacak?” başlıklı makalesinide ABD'nin Afganistan'dan askerlerinin çekilmesi sırasında üslerin konuşlandırılması için en çok tercih edilen yerlerin komşu Özbekistan ve Tacikistan olduğunu yazdı.

“Medya, ABD'nin üslerini Orta Asya'ya yerleştirmek istediği bilgisini "sızdırdı. Özbekistan zaten böyle bir seçeneğin imkansızlığını ilan etti, ancak burada her şey o kadar basit değil.”

Gürcü uzman Irina Jorbenadze'un ‘osbalt.ru' da yayımlanan makalesi şöyle:

Geçenlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacik mevkidaşı Emomali Rahmon ile Moskova'da bir araya geldi. Muhtemelen, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Moskova'nın Kırgız-Tacik sınırındaki son silahlı çatışmayı onaylamadığını hafif bir şekilde dinlemek zorunda kaldı. Ancak resmi bilgilere göre, taraflar güvenlik konularını Afganistan'da meydana gelen olaylar bağlamında tartıştılar. Tacikistan ve Afganistan'ın 1.300 kilometreden fazla ortak bir sınırı olduğunu ve ABD'nin birliklerini ikincisinden çekmeye başladığını hatırlayın. Bu sürecin tamamlandığı Temmuz ayı için yani Mayıs ayı için planlandığı için biraz gecikmeli olarak duyuruldu. Afganistan'daki durum büyük ölçüde kötüleşti. Putin'e göre Rusya, Tacikistan'ı desteklemek için mümkün olan her şeyi yapıyor ve Tacikistan Cumhuriyeti topraklarında bulunan 201. askeri üssünü "güçlendirmek için çalışıyor".

The Wall Street Journal'ın Amerikan baskısı tarafından yayılan Pentagon'dan gelen "bilgi sızıntısı" da dahil olmak üzere Putin tarafından Rus askeri üssünden bahsedilmiş olması muhtemeldir. Buna göre ABD savunma departmanında Afganistan'dan askerlerin çekilmesi sırasında üslerin konuşlandırılması için en çok tercih edilen yerler komşu Özbekistan ve Tacikistan'dır.

Bu bilgilerin yayılmasından önce, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalman Halilzad her iki cumhuriyeti ziyaret etti. ABD Merkez Komutanlığı Stratejik Planlama ve Politika Dairesi başkan yardımcısı Tuğgeneral Duke Pirak liderliğindeki bir Pentagon heyetinin son Taşkent ziyaretine ne dersiniz? Ne hakkında konuştunuz - pamuk hasadı mı?

Ayrıca geçen ay Özbek Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Washington'un Özbekistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına verdiği desteği teyit eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir görüşme yaptı ve aynı zamanda “stratejik ortaklık konusunda ilk diyaloğu 2021 sonunda gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundular.￼

Rus askeri üssünün konuşlandığı Tacikistan ise , Pentagon'dan gelen "bilgi sızıntısı" konusunda sessizdir.

Sputnik'e göre, Özbek Savunma Bakanlığı, cumhuriyetin askeri doktrini bu tür eylemleri yasakladığı için ülkeye ABD güçleri gönderme olasılığını reddetti.

Taşkent'in politikasının ordunun yurt dışındaki barışı koruma operasyonlarına ve çatışmalara katılmaması ilkesine dayandığı vurgulandı.

Ama Duşanbe neden sessiz kalıyor? CSTO'nun bir üyesi olan Rusya'nın, Afganistan'daki operasyonlarının belirli bir aşamasında ABD'ye yardım ettiği bir dönem vardı. Tacikistan'ın Amerikalıların arka altyapısına da ev sahipliği yapabileceğini varsaymak mantıklı. Ancak o zamandan beri köprünün altından çok sayıda çamurlu su aktı - Rus-Amerikan ilişkileri kötü günler yaşıyor. Ve CSTO topraklarında yabancı bir askeri üssün konuşlandırılması için, ev sahibi tarafın örgütün tüm üyelerinin onayını alması gerekirken, Rusya kesinlikle bunu kabul etmeyecektir.

Muhtemelen Washington, Afgan kampanyasının başlangıcında Orta Asya'daki varlığının "tarihsel hafızası" tarafından yönlendiriliyordu - daha sonra Kırgızistan ve Özbekistan'da birer üssü vardı.

Doğru, yine de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı, ancak dedikleri gibi girişim işkence değil. Belki de pay, Tacikistan'da, bir başlangıç için Özbekistan'da olduğu kadar ikna etme umuduyla hala çok fazla değildir. Bu ülke, her şeyden önce, Orta Asya'nın en başarılı ve bağımsız ülkesidir ve onu elinize almak güzel olur. Rusya ile askeri-teknik alanda yakın işbirliği içinde olmasına rağmen, çok vektörlü bir dış politika izliyor, ancak silah tedarikinde Tacikistan ile aynı şekilde ona bağlı değil.

Taşkent bunu Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya'dan satın alıyor ve gerekirse başka tedarikçiler bulacak. Ancak şimdilik, Moskova ile işbirliğini bir bütün olarak bölgenin güvenliğini sağlamadaki rolü nedeniyle bir öncelik olarak görüyor. Buna ek olarak, Özbekistan'ın da "tarihi bir hafızası" var ve oldukça taze - o zamanlar cumhuriyetin liderlerinin inandığı gibi Andican'daki devrimci ayaklanmaları örgütlemekte yer aldıkları için, aslında Amerikalıları Khanabad hava üssünden kovmak zorundaydı.

EAEU gözünde Taşkent

Teoride, Pentagon şimdi yardım için Rusya üssünün bulunmadığı CSTO'nun bir üyesi olan Kazakistan'a ve bulunduğu yerdeki bir blok üyesi olan Kırgızistan'a başvurmalıdır. Kırgızistan hakkında - özel bir konuşma, aşağıda tartışılacaktır.

Kazakistan'a gelince, Afganistan ile sınırı yoktur, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin amaçları doğrultusunda - Afganistan bağlamında doğrudan pratik bir düzlemde değilse, o zaman en azından Orta Asya bölgesinde konsolidasyon açısından, ve daha da fazlası Hazar Denizi'nde.

Kırgızistan yukarıda belirtilmişti. Burada, görünüşe göre, CSTO için (özellikle Moskova için) oldukça tatsız "hareketler" başladı. Eurasia Today, ülke parlamentosundan bir grup milletvekilinin Kırgız Cumhuriyeti'nin Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne katılımını gözden geçirme talebini bildiriyor. Kırgız siyasetçilerin belirli bir kesiminde bu tür duygular daha önce de vardı, ancak şimdi Tacikistan sınırındaki olaylar tarafından teşvik edildi.

Yasa koyucular, Savunma Bakanlığı temsilcisine, CSTO'nun örgütün bir üyesinin topraklarına askeri müdahaleyi yasaklayıp yasaklamadığını sordu. Bakan Yardımcısı Nurlan Kiresheev soruya cevap veremedi. Ve halkın seçimi Aibek Osmonov şöyle dedi: “Böylesine adaletsiz bir organizasyona neden katılmamız gerekiyor? Bu yüzden yönümüzü değiştirmemiz gerekiyor, dışarı çıkmalı ve başka bir organizasyona katılmalıyız." Ancak, hangi organizasyona katılacağı belirtilmedi.

Öyle ya da böyle, Kırgızistan'daki CSTO'dan çekilmesi bağlamındaki boşluk, büyük olmasa da, daha sonra hafifçe kırılmış olarak kabul edilebilir, bu da sınırdaki katliama hemen yanıt vermeyen bloğun kendisini savunmasız hale getirir ve bölgenin güvenliği ve aynı zamanda Çin'i alarma geçiriyor. Ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne de ilham verebilir. Aslında Kırgız Cumhuriyeti ile Tataristan Cumhuriyeti sınırındaki durum, KSTÖ'nün olgunluğu, etkinliği ve güvenilirliği için bir tür sınav haline geldi.

Öyle olsa bile, şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya ülkelerinden birine "yapışmayı" başardığına dair resmi bir bilgi yok. Ancak böyle bir olasılık göz ardı edilemez - dedikleri gibi pazarlık her zaman mümkündür, özellikle Doğu'da ve özellikle çok para kullanılırsa.

Öte yandan, Amerikan "tercihleri" ne tartışılırsa tartışılsın, Orta Asya devletleri, Rus ve Çin faktörlerine ek olarak çok önemli bir durumu hesaba katmalıdır: görünüm bölgelerindeki Amerikan askeri üslerinden % 100'ü otomatik olarak çekecek, terörist grupların ilgisini daha da çekecek, yani riskler artacaktır. Ve Birleşik Devletler'in onları etkisiz hale getirme garantisi olduğu da bir gerçek değil. Her halükârda Rusya, Orta Asya eyaletlerinin herhangi birinde en beklenmedik senaryoya hazır olmalıdır.

Kaynak: rosbalt.ru

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