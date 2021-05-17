Arap Postası yazarı Adnan Abu Amer, “İsrail’in güvenlik efsanesi çöküyor. İsrailliler Gazze'nin roketleri nedeniyle göç edecek alternatif ülkeler arıyor” dedi.

Arap Postası yazarı Adnan Abu Amer, “İsrail'in güvenlik efsanesi çöküyor. İsrailliler Gazze'nin roketleri nedeniyle göç edecek alternatif ülkeler arıyor” dedi.

Arabicpost'ta Adnan Abu Amer tarafından kaleme alınan “İsrail'in güvenlik efsanesi çöküyor” başlıklı makale şöyle:

Gazze'deki direniş grupları ile İsrail ordusu arasında bombalama mübadelesinin arttığı bir zamanda, bu çatışmaların geleceği konusunda değil, ters göç korkularından dolayı İsrail'in içine kaygı sızmaya başladı.

Mevcut savaşta direnişin roketleri ilk kez 250 kilometreyi aşan mesafelere ulaştığında, İsrail'in Gazze cephesiyle geçtiğimiz yıllarda kurmaya çalıştığı caydırıcılık seviyelerini tamamen aşarak tüm angajman kurallarını çiğnemeyi başardı.

Bu askeri çatışma turu sekizinci gününe giriyor olsa da, Filistin direnişi İsrail'i neredeyse tamamen felç etmeyi başardı ve milyonlarca İsrailliyi sığınaklarda kalmaya zorladı ve direniş ilk kez hükümeti zorlayan stratejik hedefleri bombalamayı başardı. Tüm sivil havaalanlarını ve devlet kurumlarını kapattı ve ticari limanlarda deniz seyrüseferini durdurdu.

Ayrıca, direnişin Aşkelon'daki elektrik üretim istasyonunu insansız hava araçlarıyla bombalamasının ardından işgal altındaki güney Filistin'deki yerleşimciler elektriksiz kaldı.

Ulusal güvenlik kavramını ihlal etmek

İsrailliler, işgal altındaki Filistin sınırları içinde artık güvenli bir coğrafi alan olmadığı için, bu askeri raunttaki saha gelişiminin direnişi vurmak için büyük önem taşıdığını düşünüyorlardı. İsrail'in bir devlet olarak İsrail, bölgesel ve uluslararası bilinçte oluşturduğu basmakalıp imajı Ortadoğu'da güvenlik ve istikrar.

Bu hipotezi güçlendiren Haaretz gazetesinin ortaya koyduğu şey, Gazze zarfının (Gazze'yi çevreleyen 20 kilometre derinliğindeki İsrail yerleşimleri) sakinlerinin büyük bir kısmının, üç gün boyunca toplu halde merkeze ve kuzey bölgelere yerlerinden edilmiş olmasıdır.

Aynı zamanda İsrailli siyasi analist Gideon Levy, Haaretz gazetesinin bir makalesinde "bizim varış noktamız Avrupa için olmalı ve mülteci olarak Astqublonna'ya gitmeleri gerekiyor. Bence bu Arapların Nakl mahallelerinden daha iyi" diyerek yazdığı bu konuşmayı doğruluyor. 13 Mayıs /

Filistin Planlama Merkezi'nde İsrail işlerinde uzmanlaşmış bir araştırmacı olan Khaled Shaban, "Arabi Post" a yaptığı açıklamada, İsrail'in hala güvenli bir ülke olduğuna dair kesin inancın son yıllarda yavaş yavaş ortadan kalktığını ve bunun güvenlik tehditleri de dahil olmak üzere birçok neden olduğunu söyledi. Siyasi bloklar içindeki anlaşmazlıklar çemberi, devletin İsraillileri ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal sorunları ele almasına olumsuz yansıyor.

İsrail itirafları

İsrail'in ters göç çağrıları, yankılarını büyük siyasi, güvenlik ve medya çevrelerinden vermelerinin bir sonucu olarak buldu. İsrailli tarihçi Benny Morris, "yıllar içinde Araplar ve Müslümanlar kazanacak ve Yahudiler bu topraklarda ya kovalanan ya da öldürülen bir azınlık olacak ve şanslı olan Amerika ya da Avrupa'ya kaçabilecek" dedi.

İsrail'in en yüksek güvenlik pozisyonu olan Mossad'ın eski başkanı Shabtai Shavit ise "bir gün kendini çantalarını toplarken bulabilir ve İsrail'i terk edebilir" dedi.

İsrail ordusunun liderliğine en yakın olan İsrail askeri analisti Ronnie Daniel, "Çocuklarımın bu ülkede bir geleceği olacağına dair güvence vermedim ve onların içinde kalacaklarını sanmıyorum" dedi.

İsrail'in en ünlü televizyon sunucusu Yaron London, "Torunumla bu ülkede kalışımızın% 50'yi geçmeyeceğini söylemek için kendimi bir sohbete hazırlıyorum" dedi.

Göç dengesi negatif

2020 yılı, İsrail'den yurtdışına ters göç dengesinde yurt dışından gelen Yahudi göçmenlerin % 73,4'üne kıyasla % 74,9'luk bir üstünlük kaydetti ve bu oran, Filistin direnişinin İsrail ulusal güvenlik konseptini vurmasının ardından bu yıl artabilir.

Yahudi Ajansı rakamlarına göre, yirmi birinci yüzyılın başından beri 720.000 yerleşimci İsrail'i terk edip yurtdışına resmen yerleşirken, 530.000 kişi yurtdışında mobil olarak ikamet ediyor.

Şu anki İsrail endişesi, bu yüzleşmenin dayattığı bu yeni durumu kontrol altına almak ve bununla başa çıkmaya çalışmak için yoğunlaşmıştır, çünkü İsrail'in yurtdışında ters bir göç dalgasına tanık olacağı korkusu, bu durumda devleti çevreleyen tehditlerin boyutu göz önüne alındığında daha muhtemeldir.

Yahudiler yurtdışında hoş karşılanmıyor

İşgal altındaki Filistin iç kesiminden bir yazar ve siyasi analist olan Nazeer Majali, "Arabi Post" a verdiği demeçte, ters göç olgusundan bahsetmenin artık ülkelerinin artık yaşamak için uygun bir ortam olmadığını gören İsrailliler için bir çözüm olmadığını söyledi. Mesele, göç kararından sonra gelenlerle ilgilidir ve daha az ölçüde, Avrupa kıtasında hoş karşılanmazlar ve dini kimliklerinden dolayı taciz ve şiddete, hatta sırtını dönenler bile olur.

İsrail'e Yahudi göçü dengesinin ters göç lehine negatif bir düzeye ulaştığını ekledi, ancak ekonomik faktörler olduğu için buna İsrail'in parçalanmasının ve çöküşünün başlangıcı diyebileceğimiz ölçüde endişeli değil. istikrar ve son Arap-İsrail normalleşme projesi İsrail'in bölgeye entegrasyonuna katkıda bulunacaktır.

Nazeer Majali, güvenlik meselesinin İsrail'in göç etme kararı konusundaki tartışmalarının büyük bir kısmını kapsadığını ve bunun güneyde Gazze tarafından İsrail'i çevreleyen genişleyen tehdit çemberiyle ve kuzeyde İran projesiyle bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.

İsrail'den ters göç olgusu yeni kabul edilmiyor, bunun yerine kökleri Gazze'den çekilme planına karşı büyük bir halk muhalefeti ile karşı karşıya kaldığı ve İsrailliler bunu toprak üzerinde siyasi bir taviz olarak gördüğü 2004 yılına dayanıyor.

Rakamlar açısından, 19.000 Yahudi 2004-2006 arasında İsrail'den ayrıldı ve en büyük sayı 2007'de Lübnan'a karşı 2006 savaşından sonra güvenlik hissini kaybetmenin bir sonucu olarak 25.000'i terk ettiğinde geldi.

Göç değişiminin itici güçleri

Al-Hudhud News Network'te İsrail ilişkileri editörü Moamen Mekdad, Arab Post'a verdiği demeçte ise, İsrail'den ters göç olgusunun çeşitli faktörlerin birleşiminden kaynaklandığını söyledi. 1970'ler ve 1980'ler boyunca, ekonomik faktör bunda en büyük yüzdeyi oluştururken, Güvenlik duygusu kaybı, son yirmi yılda en yüksek oranına hükmetti.

İsrail toplumunun, Gazze'den çekilmesi direnişin gücünü artırdığı ve İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldiği için Gazze'den gelen güvenlik tehditleriyle başa çıkma konusunda İsrail toplumunun yetersizliğini gördüğünü ve onları aramalarda göç etmeye iten güvenlik.

Belki de İsrail'den tersine dış göçü teşvik eden ana faktörlerden biri diaspora Yahudilerinin kültürel ve ulusal kimliklerinin İsrail toplumuna entegre edilememesidir, örneğin Etiyopyalı Falaşa Yahudileri, tıpkı Avrupa Yahudileri gibi birinci sınıf vatandaş olarak kabul edilmez. ...Veya içeride, genellikle bu kimlikler arasında doğrudan çatışmalara dönüşür ve artan göç oranlarına katkıda bulunur.

Filistin İsrail Araştırmaları Merkezi "Madar" 'da araştırmacı olan İsmat Mansour, "Arabi Post" a verdiği demeçte, iç ve ters göç olgusunun askeri güvenlik artışının her turuna eşlik ettiğini, ancak mevcut turda yeni olan çöküşün iki faktöre bağlı olduğunu: içeride Filistin gösterileri ve Gazze'deki direnişe bağlı olduğunu açıkladı.

İsmat Mansour, “İsrail sistemi, Filistin durumunu dağıtma ve her coğrafi bölgeyle ayrı ayrı ilgilenme ilkesine dayanıyordu, ancak şu anda durum farklı, İsrail'in yetmiş yıldır onayladığı tüm ırkçı politikalara ve yasalara rağmen, Filistinlilerin durumunu söküp parçalamada ve onu birbirinden ayırmada başarılı olamadı” dedi.

Kaynak: arabicpost

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.