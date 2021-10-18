Washington'da şok etkisi oluşturdu! ABD çaresiz

Çin'in dünya üzerindeki herhangi bir hedefi birkaç dakika içinde vurabilen ve şu anki teknolojiyle durdurulması imkansız olan füzesi, Washington'da şok etkisi yarattı. Çin medyası ise paniğe kapılan Pentagon'la dalga geçti.

Küresel dominasyon hedefine adım adım yaklaşan Çin'in yaptığı son test ve ardından savurduğu tehdit, ABD'de soğuk duş etkisi oluşturdu. Tüm dünyaya yayılacağına kesin gözüyle bakılan iki ülke arasındaki gerilim, her geçen gün artıyor.

Pekin, hedefini vurmak için Dünya'ya dönmeden önce gezegenin etrafında tam tur dönerek 33 bin km yol kat edebilen nükleer kapasiteli bir füzeyi gizlice test etti.

Financial Times'ın beş isimsiz istihbarat kaynağına atıfta bulunduğu haberine göre, Çin ordusu Long March roketini Ağustos ayında ateşledi. ABD'nin anti-balistik füze sistemlerini aşacak bir teknolojiyle geliştirilen füze, dünyanın etrafını dolaştı ve hedefini sadece birkaç kilometre farkla ıskaladı.

ABD: NASIL YAPTIKLARINA DAİR HİÇBİR FİKRİMİZ YOK

Kaynaklar, olayın ABD istihbarat topluluğunu şaşırttığını ve 'Çin'in hipersonik silahlarının geliştirilmesinde şaşırtıcı ilerleme kaydettiğini' gösterdiğini söylüyor. Test hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, "Bunu nasıl yaptıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok" dedi.

Pekin'in sözcüsü Global Times'ta yayınlanan bir makalede testin 'Çin'in nükleer caydırıcılık sisteminde çok önemli yeni bir silaha sahip olduğu' anlamına geldiğini ve bunun da, ABD'nin Çin'e karşı stratejik üstünlük kurma çabalarına vurulan 'yeni bir darbe' olduğunu ve Pekin'in ABD ile 'alay ettiğini' vurguladı.

Hipersonik füzeler, dakikalar içinde uzaydan Dünya'nın herhangi bir yerini vurabilir. Sistem, Alaska merkezli ve Kuzey Kutbu üzerinden gelen füzeleri vurmak için kurulan ABD anti-balistik füze savunma sistemlerinin üstesinden gelebilecek teknolojiye sahip.

Çin ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve en az beş diğer ülke hipersonik teknoloji üzerinde çalışıyor ve geçen ay Kuzey Kore, yeni geliştirilen bir hipersonik füzeyi test ettiğini duyurdu. 2019 geçit töreninde Çin, DF-17 olarak bilinen hipersonik füzesi de dahil olmak üzere ileri teknoloji silahlarını sergilemişti.

ABD'NİN STRATEJİK ZİHNİYETİNE DARBE

Pentagon, Çin'in hipersonik füze denemesi hakkında yorum yapmadı, ancak Çin'i ileri teknolojide 'bir numaralı rakip' olarak kabul etti. Pentagon sözcüsü John Kirby Fox News'e verdiği demeçte, "Çin'in peşine düştüğü askeri kabiliyetler ile ilgili endişelerimizi açıkça belirttik, bu kabiliyetler yalnızca bölgede ve tüm dünyada gerilimin artmasına sebep oluyor" diye konuştu.

Pekin'in devlet medya kuruluşu Global Times'ta yayınlanan bir köşe yazısında "Financial Times haberi doğruysa, bu, Çin'in nükleer caydırıcılık sisteminde yeni bir kilit üye olduğu anlamına gelir, bu da ABD'nin stratejik zihniyetine yeni bir darbedir" ifadeleri kullanıldı.

ÇİN MEDYASI: ABD İLE YARIŞMAMIZA GEREK BİLE YOK

Başyazıda, "Çin'in ABD ile bir 'silahlanma yarışına' girmesine gerek yok. Askeri gücünü kendi hızında geliştirerek, ABD'nin Çin üzerindeki genel avantajlarını zaten zayıflatma yeteneğine sahip" denildi.

Tüm bu gelişmeler, Çin ordusunun, geçen hafta Tayvan Boğazı'na bir savaş gemisi gönderen ABD ve Kanada'yı bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiklerini söyleyerek kınaması sırasında yaşandı.

ABD ordusu, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Dewey'in, Perşembe ve Cuma günleri Kanada fırkateynı HMCS Winnipeg ile birlikte Tayvan'ı dev komşusu Çin'den ayıran dar su yolundan geçtiğini söyledi ve Pekin'i kızdıran şu açıklamayı yaptı:

"Dewey ve Winnipeg'in Tayvan Boğazı'ndan geçişi, Amerika Birleşik Devletleri'nin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını gösteriyor." Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Komutanlığı, güçlerinin gemileri izlediğini ve geçişleri boyunca 'bekçilik yaptığını' söyledi.

ÇİN'DEN ABD'YE UYARI

Açıklamada, "ABD ve Kanada, Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarını ciddi şekilde tehlikeye atarak ortalığı karıştırmak ve kışkırtmak için işbirliği yaptı" denildi ve şu uyarı yapıldı:

'Tayvan, Çin topraklarının bir parçasıdır. Askeri unsurlarımızi her daim yüksek düzeyde teyakkuz halindedir ve tüm tehdit ve provokasyonlara kararlılıkla karşı koyacaktır."

Çin'in Tayvan'a yakın askeri hava üslerini geliştirdiğini gösteren uydu görüntüleri, potansiyel işgal planlarına dair en son ipucu olarak ortaya çıktı. Çin'in güneydoğu kıyısındaki Fujian eyaletindeki üç üs, Tayvan ile hava çatışması yaşanması ihtimaline karşın gelişmiş savunmalarla iyileştirildi ve güçlendirildi.

Kaynak: Milliyet Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.