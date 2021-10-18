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TIMETURK / EKONOMİ / 2021’in en değerli 10 markası

2021’in en değerli 10 markası

Kantar BrandZ, bu sene de yılın en değerli markalar listesini yayınladı. En değerli 100 markanın sıralandığı listede ilk sırada Amazon, ikinci sırada Apple, üçüncü sırada ise Google geldi.

2 Saat Önce
2021-10-18 11:51:16
2021’in en değerli 10 markası

Kantar BrandZ, her yıl olduğu gibi bu sene de yılın en değerli markalar listesini yayınladı. En değerli 100 markanın sıralandığı listede yer alan ilk 10 markayı derledik.

2021'de Dünyanın en değerli 100 markasının toplam geliri %42 artarak 7 trilyona ulaştı. Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle yaşanan küresel ekonomik krizin toparlandığı görülüyor. Kantar BrandZ verilerine göre dünyanın en değerli 10 markasını bir araya getirdik.

En değerli markalar listesi hazırlanırken şirketin toplam finansal değeri ile satış oranları değeri çarpılarak markanın mali değeri belirlenir. Mali sonuçlar ile 200 bine yakın küresel tüketiciden elde edilen anket sonuçları birleştirilir. Elde edilen verilere göre şirketlerin marka değeri ve büyüme oranı belirlenir. Bu listeler şirketlerin marka değerine itibarına ve genel başarısına geniş bir bakış açısı sunduğu için büyük önem taşır. İşte 2021'in en değerli ilk 10 markası;

1. Amazon

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Amazon 2019 ve 2020'de de listede ilk sırada yer alıyordu. 2021'de %64 oranında büyüyerek 684 milyar dolara ulaşarak dünyanın en değerli markası unvanını korudu.

2. Apple

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Apple, %74 oranında büyüyerek 612 milyar dolara ulaştı.

3. Google

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Google, %42 oranında büyüyerek 458 milyar dolara ulaştı.

4. Microsoft

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Microsoft, %26 oranında büyüyerek 410.27 milyar dolara ulaştı.

5. Tencent

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Tencent, %60 oranında büyüyerek 240.93 milyar dolara ulaştı.

6. Facebook

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Facebook, %54 oranında büyüyerek 226.74 milyar dolara ulaştı.

7. Alibaba

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Alibaba, %29 oranında büyüyerek 196.91 milyar dolara ulaştı.

8. Visa

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Visa, %2 oranında büyüyerek 191.29 milyar dolara ulaştı.

9. McDonald's

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McDonald's, %20 oranında büyüyerek 154.92 milyar dolara ulaştı.

10. Mastercard

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MasterCard, %4 oranında büyüyerek 112.88 milyar dolara ulaştı.

Bonus: 100. Sırada Colgate

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Colgate listede 100. Sırada yer alsa da %8 oranda büyüyerek marka değerini 18.89 milyar dolara yükseltti.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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