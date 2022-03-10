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TIMETURK / DÜNYA / Vucic’ten övgü: “Türkler, ciddi, sorumluluk sahibi ve çalışkan insanlar”

Vucic’ten övgü: “Türkler, ciddi, sorumluluk sahibi ve çalışkan insanlar”

Türk firması Erenli’nin 16,6 milyon avro yatırımla inşa ettiği fabrikayı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, “Türkler ciddi, sorumluluk sahibi ve çalışkan insanlar. Ekonomik ve siyasi iş birliğimiz artıyor. Son on yıl içerisinde ticari hacmimiz on kat arttı” dedi.

2 Saat Önce
2022-03-10 09:37:23
Vucic’ten övgü: “Türkler, ciddi, sorumluluk sahibi ve çalışkan insanlar”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türk şirketlerinin Sırbistan'da yaklaşık 300 milyon dolar yatırım yaptığını ve daha fazla Türk yatırımcıyı ülkeye çekebileceklerine inandıklarını söyledi.

Otomotiv ve çesitli uygulamalara yönelik düşük basınçlı kauçuk hortum ve çeşitli kauçuk parça üretimi yapan Türk firması Erenli'nin 16,6 milyon avro yatırımla inşa ettiği fabrikayı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, şirketin 340 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Dünyada umutsuzluk ve histerinin egemen olduğu bir dönemde Sırbistan'ın yabancı yatırım çekmeye devam ettiğini vurgulayan Vucic, ülkesinin yatırımcılar için istikrar ve barış ortamı sağlamak için mücadele verdiğini ifade etti.

Balkan News'in haberine göre; on yıl önce yaklaşık 1 milyon dolar seviyesinde olan Türk yatırımlarının bugün 300 milyon doları bulduğuna işaret eden Vucic, “Bu Sırbistan'daki 23. Türk fabrikası. Daha fazla Türk yatırımcıyı çekebileceğimize inanıyorum. Türkler ciddi, sorumluluk sahibi ve çalışkan insanlar. Ekonomik ve siyasi iş birliğimiz artıyor. Son on yıl içerisinde ticari hacmimiz on kat arttı” diye konuştu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da Erenli firmasının yurt dışındaki ilk fabrikasını Sırbistan'da açıyor olmasının manalı ve doğru bir karar olduğunu ifade etti.
Erenli, Sırbistan'daki üretim merkezinde İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya'ya ihraç edilecek parçaların üretimini gerçekleştirecek. .

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