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TIMETURK / GÜNDEM / Herzog'un Anıtkabir defterine yazdığı İbranice not dikkat çekti

Herzog'un Anıtkabir defterine yazdığı İbranice not dikkat çekti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Herzog'un, Anıtkabir defterine İbranice olarak yazdığı not dikkat çekti.

26 Dakika Önce
2022-03-10 09:18:57
Herzog'un Anıtkabir defterine yazdığı İbranice not dikkat çekti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un iki günlük Türkiye ziyareti sürüyor.

Dün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret eden Herzog, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Herzog, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANITKABİR DEFTERİ'NE YAZDI

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, deftere şunları yazdı:

"Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk`ü ebedileştiren bu tarihi mekanı ziyaret etmek farklı bir ayrıcalık. Bu büyük liderin ilerleme ve barış mirasının bilgeliğini takip ederek ve cesurca iş birliği yolunu seçerek milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya vaadinden elde edilecek birçok gerçeği içtenlikle karşılayalım."

İBRANİCE NOT

Herzog, Anıtkabir defterine İbranice olarak; "Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın; barış için çalışın, barışın ardından koşun" notunu düştü. Bu notun Zebur'dan bir alıntı olduğu ifade edildi.

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HERZOG İSTANBUL'DA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Herzog makam aracıyla İstanbul'da konaklayacağı otele hareket etti. .

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