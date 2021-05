Twitter’dan Trump'a bir darbe daha

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi sosyal medya platformunun Twitter hesabı askıya alındı.

ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın Twitter ile yaşadığı problem devam ederken, Twitter'dan tartışma yaratan bir hamle geldi.

​Kendi sosyal medya platformunu oluşturan Trump'ın platform adıyla açılan Twitter hesabı askıya alındı. Hesaba şu an için erişim sağlanamıyor.

Twitter'dan hesabın oluşturucusu ve kimliğiyle ilgili bir açıklama ise henüz gelmedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'From the Desk of Donald J. Trump' adlı kendisine ait sosyal medya platformunu kurduğu geçen gün duyurulmuştu.

2024'TE YENİDEN ADAY OLABİLECEĞİNİ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Öte yandan Trump, Candace Owens'ın sunduğu bir televizyon programında, 2024 Başkanlık seçimlerine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünüp düşünmediğine dair sorulan soruya ise eski Başkan, çok heyecanlı olduğunu ifade etmiş ve “Doğru zamanda bir duyuru yapmayı dört gözle bekliyorum. Bildiğiniz gibi, çok erken. Ama bence insanlar bir duyuru yaptığımda çok, çok mutlu olacaklar” demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.