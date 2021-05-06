Stranger Things 4. sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? (Türkçe Altyazılı Fragman)

Stranger Things 4. sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon çıktı mı? Netflix'in en çok izlenen bilim kurgu dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Neflix Türkiye'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım Stranger Things 4. sezon bekleyenleri heyecanlandırdı. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things 4. sezona ait Türkçe altyazılı yeni bir fragman yayınlandı. Stranger Things 4. sezon çıkış tarihine ilişkin detaylar haberimizde olacak.

Stranger Things 4. sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon çıktı mı? Netflix'in en çok izlenen bilim kurgu dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Neflix Türkiye'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım Stranger Things 4. sezon bekleyenleri heyecanlandırdı. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things 4. sezona ait Türkçe altyazılı yeni bir fragman yayınlandı. Stranger Things 4. sezon çıkış tarihine ilişkin detaylar haberimizde olacak.

Stranger Things hayranları heyecanlı bir sonla biten 3. sezonun ardından 4. sezonu bekliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri güçlükle ilerleyen dizinin 4. sezonuna dair yeni bir gelişme yaşandı. Netflix Türkiye'den Stranger Things 4. sezona dari yeni detaylar geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Netflix Türkiye Stranger Things 4. sezonun yeni fragmanının Türkçe altyazılı olarak yayınladı. Fragmanı izleyen dzi hayranları da Stranger Things 4. sezon çıktı mı? Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

STRANGER THİNGS 4. SEZON FRAGMAN (TÜRKÇE ALTYAZILI)

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

STRANGER THİNGS 4. SEZON ÇIKTI MI?

Fragmanı izleyen dizi hayranları "Stranger Things 4. sezon çıktı mı" sorusunu sormaya başladı. Stranger Things 4. sezon henüz çıkmadı. Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak sorusuna ise haberimizin devamında yanıt vereceğiz.

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK

Netflix ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlenen ve hatrı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Stranger Things dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin tutkunları internette "Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Dizinin sevilen karakterlerinden Mike Wheeler'ı canlandıran Finn Wolfhard yeni sezona dair yeni detayları paylaştı. Fanmio adlı bir platformda dizinin geleceğine dair soruları yanıtlayan Finn Wolfhard Stranger Things 4. sezon yayın tarihi ile ilgili yaptığı açıklama ile milyonlarca kişiyi üzdü. Finn Wolfhard Stranger Things yeni sezon çıkış tarihi ile ilgili verdiği bilgi diziyi 2021 yazında bekleyen milyonlarca kişyi hayal kırıklığına uğrattı. Wolfhard Stranger Things yeni sezon çıkış tarihi ne zaman olacak sorusuna "önümüzdeki yıl bir ara yayınlanacak" dedi. Ancak dizinin yapımcıları ve Netflix'ten Stranger Things 4. sezon çıkış tarihine ilişkin resmi biraçıklama gelmedi. Dizinin 2021 son baharına doğru yayına girmesi muhtemel görünüyor.

STRANGER THİNGS KONUSU

Stranger Things Netflix'te yayınlanan ABD bilim kurgu ve macera dizisidir. Dizi, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu edinir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.

STRANGER THİNGS OYUNCU KADROSU

Millie Bobby Brown-Oynadığı Rol: Eleven

Finn Wolfhard-Oynadığı Rol: Mike

Winona Ryder-Oynadığı Rol: Joyce

Gaten Matarazzo-Oynadığı Rol: Dustin

Noah Schnapp-Oynadığı Rol: Will

Caleb McLaughlin-Oynadığı Rol: Lucas

Sadie Sink-Oynadığı Rol: Max

Joe Keery-Oynadığı Rol: Steve

Natalia Dyer-Oynadığı Rol: Nancy

Charlie Heaton-Oynadığı Rol: Jonathan

Maya Hawke-Oynadığı Rol: Robin

Priah Ferguson-Oynadığı Rol: Erica

Cara Buono-Oynadığı Rol: Karen

Brett Gelman-Oynadığı Rol: Murray

Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor ve internette araştırılıyor. Stranger Things yapımcılarından ve Stranger Things oyuncularından 4. sezon çıkış tarhinine ilişkin net bir açıklama gelmedi. Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi belli olur olmaz sizi bilgilendireceğiz...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.