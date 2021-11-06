DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs desteği
Galatasaray kural hatası gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu
Asya-Pasifik: Çin’in gıda korkusu, ABD’nin S-400’lü Hindistan’la ittifakı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak
Asgari ücret ve enflasyon: Kaç lira olacak, nasıl hesaplanacak?
Almanya'da ölü bulunan diplomat Rus istihbarat yetkilisinin oğlu çıktı
27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Çinli yetkiliye 'ekonomik casusluk' tutuklaması
Ermeni arşivlerinde 'tehcir' kısıtlaması
Türkiye'nin arabuluculuk misyonu
Samandere Şelalesi ve Yıldız Dağları'nda sonbahar
GAP büyüdü, bütçesi yüzde 36 artırıldı
SGK fizik tedaviyi nasıl karşılıyor?
En çok ihracat yapan sektörler/ürünler açıklandı: 15,9 milyar dolar ihracat
İstanbul'un bazı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı

TIMETURK / DÜNYA / Türkiye'nin arabuluculuk misyonu

Türkiye'nin arabuluculuk misyonu

Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara sessiz kalmama bilinciyle, çatışmaların önlenmesine, çözümüne ve insani felaketleri sonlandırmaya katkıda bulunmak amacıyla girişimlerde bulunmaktadır.

2 Saat Önce
2021-11-06 21:00:40
Türkiye'nin arabuluculuk misyonu

Türk dış politikasında en çok tartışılan konuların arasında arabuluculuk da yer alıyor. Türkiye'nin bulunduğu bölgede diğer devletler ile ilişkisinde dostane çözüme dair adımlar atması kadar farklı bölgelerdeki milletlere karşı ra arabulucu misyonuna soyunması çok tartışılan bir alan.
Uluslarararası ilişkiler ekseninde barışçıl misyonunu diğer alanlara da yaymayı amaç edinen bir dış politik öncelik Türk Dışişleri Bakanlığı'nın kuramsal açıklamalarında da resmiyet kazanmış durumda. İşte arabuluculuk misyonunun tanım ve içeriğine ilişkin değerlendirmeler:

Türkiye neden etkin davranmak durumunda?

Küresel istikrar bakımından son derece hassas bir coğrafyada yer alan ve bölgesinde meydana gelen çatışma, gerginlik ve gelişmelerden doğrudan etkilenen Türkiye, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çalışmaları ile yakından ilgilenmektedir.
Arabuluculuk alanındaki çabalar, bölgemizde ve ötesinde istikrar, güvenlik ve refah alanları oluşturulmasına yönelik daha kapsamlı politikalarımızın bir yansımasıdır. Bölgesel işbirliğinin, karşılıklı ekonomik bağımlılığın ve sürdürülebilir insani kalkınmanın arttırılmasının çatışma riskini azaltarak önleyici bir tedbir teşkil edeceğine inanılmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal sitesindeki değerlendirmede de şunlara vurgu yapılıyor:

Dış politik vizyon meselesi

Arabuluculuk konusundaki etkin tutum, Girişimci ve İnsani Dış Politika vizyonumuzun bir parçası. Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara sessiz kalmama bilinciyle, çatışmaların önlenmesine, çözümüne ve insani felaketleri sonlandırmaya katkıda bulunmak amacıyla girişimlerde bulunmaktadır.
Nitekim, Suriye, Irak, Lübnan, Bosna-Hersek, Afganistan, Kırgızistan, Filipinler ve Somali gibi farklı bölgelerde uzlaşma ve işbirliği sağlanması ve barışın tesisi amacıyla etkin arabuluculuk çabaları yürütülmüştür.
Öte yandan, arabuluculuk alanında eşgüdüm, işbirliği ve tecrübe paylaşımı, yetkin arabulucular yetiştirilmesi, bölgesel örgütlerin bu alanda kapasite oluşturması ve uluslararası normların belirlenmesi bakımından elzemdir.

Kapsamlı faaliyetler

Bu bağlamda, arabuluculuk faaliyetlerine yönelik ilgi, farkındalık ve desteği canlı tutmak, kapasite ve norm geliştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT ve İİT çerçevesinde başlatılan müstakil girişimlerde eşbaşkan konumuna ilaveten, evsahipliği yapılan iki ayrı uluslararası Arabuluculuk Konferans serisi ve Barış İçin Arabuluculuk Sertifika Programı'nı içeren kapsamlı faaliyetler yürütülmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş