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TIMETURK / YAŞAM / Samandere Şelalesi ve Yıldız Dağları'nda sonbahar

Samandere Şelalesi ve Yıldız Dağları'nda sonbahar

Düzce'de doğal güzelliğiyle dikkati çeken Samandere Şelalesi ve Yıldız Dağları'nda sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluştu.

2 Saat Önce
2021-11-06 20:58:59
Samandere Şelalesi ve Yıldız Dağları'nda sonbahar

Zengin ve bakir bitki örtüsüne sahip Beyköy beldesinde yer alan 900 rakımlı Yıldız Dağları arasından akan Samandere Şelalesi, bölgeye gelenlere renk cümbüşü arasında doğayla iç içe olma imkanı sunuyor.

Ziyaretçiler, sarı, kahverengi ve kırmızı yapraklar arasında doğa yürüyüşü yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Sinekli Yaylası yolundaki tepede doğal oluşumla kalp şeklini almış bitki örtüsü de doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Karşıdaki yamaca çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, "tabiatın kalbi" adını verdikleri bölgenin fotoğrafını çekiyor.

Bölgede sonbahar renkleri drone ile görüntülendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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