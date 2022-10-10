Türkiye-Libya anlaşması sonrası soluğu Kahire’de aldılar! Ankara’ya ortak tehdit

Türkiye ile Libya arasında 3 Ekim’de imzalanan mutabakat zaptından paniğe kapılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, destek bulmak için Kahire’ye koştu. Savunma Bakanı Panagiotopulos da“güçlü caydırıcılık duvarı, silahlı kuvvetlerimizden ve yeteneklerinden başka bir şey değildir” diyerek Türkiye’yi tehdit etti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında işbirliğine ilişkin 3 Ekim'de başkent Trablus'ta imzalanan mutabakat zaptından paniğe kapılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, destek bulmak için Kahire'ye koştu.

Dün Kahire'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşen Dendias, gerek Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları ile ilgili 2019 Kasım'ında imzalanan mutabakat protokolünün, gerekse 3 Ekim'de imzalanan mutabakat zaptının yasal olmadığını iddia etti.

“LİBYA'DAKİ GELİŞMELERİN MEŞRU OLMADIĞINA…”

Hürriyet'in haberine göre; Dendias, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin sona erdiğini, Libya halkını temsil etmediğini ve geçiçi bir hükümet olduğunu, dolayısıyla uluslararası anlaşmalar imzalamaya yetkisi bulunmadığını da ileri sürdü. Yunan medyasına göre Şukri ise şunları söyledi: “Dendias ile Libya'daki hükümetin görev süresinin Haziran 2022'de sona erdiğinden meşru olmadığında ve uluslararası anlaşmalar imzalama yetkisi bulunmadığında mutabık kaldık.”

Diğer taraftan Yunan kurmayların, bir çatışma halinde Türkiye'nin Libya'daki Vatiye hava ve Misrata deniz üslerini kullanması senaryosunu da inceledikleri ileri sürüldü.

SAVUNMA BAKANINDAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Güney Kıbrıs televizyonu RIK'te yayınlanan “Vatan İçin Savunma” programına verdiği röportajda, ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki son kararına, Dedeağaç limanının stratejik önemine ve Yunanistan'ın tepkisine değindi.

Panagiotopulos, “Çok agresif, çok savaş yanlısı söylemler rahatsız ediyor ve endişelendiriyor. Her halükarda, Kıbrıs (Güney) ve Yunanistan silahlı kuvvetlerinin caydırıcı gücü, bir şeyler planlayan, topraklara göz koyan, pratikte zamanın revizyonizmini ve hatta yayılmacılığını geliştiren herkesin, karşı güçlü bir direniş duvarı bulacağının garantisidir. Ve güçlü caydırıcılık duvarı, silahlı kuvvetlerimizden ve yeteneklerinden başka bir şey değildir” diyerek Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Panagiotopulos, şunları söyledi:

“Türk mevkidaşıma (Hulusi Akar) da söylediğim gibi, Yunanistan'ın kırk, elli yıllık firkateynleri, savaş gemilerini yavaş yavaş değiştirmeye karar vermesini Türkiye'ye yönelik saldırgan veya potansiyel olarak tehdit edici bir tavır olarak görmüyorum. Zaman içinde büyük zarar gören bu gemilerin kademeli olarak değiştirilmesine, dilerseniz, bu şartlar altında, normal olduğu gibi, gitmemiz doğal ve zorunludur. Fransa'dan üç Belharrafırkateyninin satın alınması, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik potansiyel bir tehdidi veya saldırgan tavrı değil, amaç eski filosunu değiştirmektir.”