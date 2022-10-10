Palyatif bakım nedir, neleri kapsar? Türkiye'de palyatif bakım I Türkiye'de kaç kurum palyatif bakım hizmeti veriyor, kaç kişi yararlanıyor?

Bazı hastalık süreçlerinde sadece tedavi yeterli gelmemektedir. Uzun süre tedavi gören hastalar, tedaviye ek olarak palyatif bakım hizmetine ihtiyaç duyarlar. Peki nedir palyatif bakım hizmeti? Neleri kapsar? Türkiye'de kaç kurum palyatif bakım hizmeti veriyor, kaç kişi yararlanıyor?

Uzun süre tedavi gören hastalar için sadece ilaçlarını almak, doktora muayene olmak yetmeyebiliyor. Tedaviye ek olarak palyatif bakım hizmetine de ihtiyaç duyabiliyorlar. Peki nedir palyatif bakım hizmeti? Neleri kapsar? Türkiye'de kaç kurum palyatif bakım hizmeti veriyor, kaç kişi yararlanıyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) palyatif bakımın tanımını şu şekilde yapmaktadır; “Palyatif bakım hayatı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemlerle karşılaşan hasta ve yakınlarının başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve ruhi problemlerini erken tanımlama ve doğru değerlendirmelerle tedavi ederek ızdıraplarını önleme ve giderme yoluyla hayat kalitesini artırma yaklaşımıdır.”

Palyatif bakım hizmetinin dikkat çekici özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

Hayatı tehdit eden hastalıklar (Kanser başta olmak üzere; inme, kas hastalıkları, bazı akciğer hastalıkları vs.)

Hasta ve yakınları (hasta ve ailesini bir bütün olarak değerlendirme, hasta kadar hasta yakını ile de ilgilenme anlayışı)

Fiziksel, psikososyal ve ruhi problemler (hastaların sadece fiziksel semptomlarının değil, hayatı tehdit eden bir hastalıkla karşılaşınca psikolojik, sosyal ve ruhi problemlerin de bir o kadar çözüm beklediğinin farkında olma)

Önleme ve giderme (semptomların tamamen tedavi edilemese de önleme ve giderme çabası)

Hayat kalitesini artırma (sadece tedaviye odaklanmadan hayat kalitesini artıracak her çabanın desteklenmesi)

Sağlık Bakanı: Bakanlığımıza bağlı 478 kurum palyatif bakım hizmeti veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile Bakanlığa bağlı 478 kurumun palyatif bakım hizmeti verdiğini ve geçen yıl bundan 59 bin 7 kişinin yararlandığını bildirdi

Bakan Koca, Dünya Palyatif Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Palyatif bakım, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle uzun süre tedavi alması gereken hastaların tedaviye ek olarak ihtiyaç duyduğu hizmettir. Bakanlığımıza bağlı 478 kurum palyatif bakım hizmeti vermektedir. Geçen yıl bu hizmetten 59 bin 7 kişi yararlandı." .