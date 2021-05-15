Türkiye'deki Filistin diasporası

Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1975'ten itibaren resmî ilişkilerini sürdüren Türkiye, 15 Kasım 1988'de ilan edilen Filistin Devleti'ni ilk gün resmen tanıma kararı aldı. Peki bugün Filistin diasporasının Türkiye'de nasıl bir ağırlığı bulunduğunu biliyor musunuz?

Türkiye ile Filistin ilişkileri ekonomik ve siyasi yönden onyıllardır karşılıklı müzakere ve dostluk bağlamında gelişmiştir.

Her iki ülke uluslararası platformda birbirine destek çıkarken vatandaşlık alanında da her iki ülke halkı bu çizgiyi korumasını bilmişlerdir.

Filistin bayrağı, Şerif Hüseyin tarafından 1916 yılında Osmanlı Devletine karşı başlatılan Arap ayaklanmasının sembolü olarak tasarlanmıştır.Bayrak ilk olarak 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının bayrağı olarak ilan edildi. 15 Kasım 1988'de bağımsız Filistin Ülkesi'nin bayrağı olarak kabul edilmiştir.

Filistin bayrağının anlamı

Bayrak üç eşit boyutta siyah, beyaz ve yeşil şeritten oluşuyorr. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortalayacak şekilde duran kırmızı ikizkenar üçgen tamamlamaktadır. Bu renkler Pan-Arabizm'in renkleri.

Bir görüşe göre; Bayrağın üst kısmında bulunan siyah çizgi Abbasileri, orta kısımdaki yeşil çizgi Fatımileri ve en alttaki beyaz çizgi ise Emevileri temsil etmektedir. Ayrıca bayraktaki kırmızı üçgen de Arap halklarının bağımsızlık uğruna döktüğü kanları sembolize etmektedir.Bayrak Batı Sahra, Sudan ve Ürdün'ün bayraklarıyla yakın bir benzerlik göstermektedir. 30 Eylül 2015 tarihinden beri Birleşmiş Milletler binası önünde Filistin bayrağı dalgalanıyor.

Türkiye 1988'de Filistin'i tanıdı

Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1975 tarihinden itibaren resmî ilişkilerini sürdüren Türkiye, 15 Kasım 1988'de ilan edilen Filistin Devleti'ni ilk gün resmen tanıma kararı almıştır.Yaklaşık 1 milyon Filistinli sivil, Siyonist Yahudilerin saldırılarından korunmak için Batı Şeria, Gazze, Lübnan, Suriye ve Ürdün'e göç etmek zorunda kaldı.1949'da kurulan ve 1950'de faaliyetlerine başlayan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bu beş bölgede bugün sayıları 6 milyona yaklaşan Filistinli mültecilere eğitim, sağlık, altyapı ve sosyal hizmetler gibi alanlarda yardım sağlamaya başladı.

Türkleşen Filistinliler

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İNSAMER'deki değerlendirmeye göre; genellikle 2000 yılından önce eğitim için Türkiye'ye gelen ve daha sonra buraya yerleşenler “eski Filistinliler” olarak anılmaktadır. Filistinli erkek bireyler, çoğunlukla tıp veya mühendislik okumak için Türkiye'ye gelmiş ve daha sonra Türk veya Filistinli bir kadınla evlenerek Türkiye'de bir hayat kurmuştur. Eski Filistinlilerin tamamına yakına Türk vatandaşlığı almış ve âdeta Türkleşmiştir; bu kişilerin çocukları da Türkiye'de doğmuştur. En az 20-25 yıldır Türkiye'de yaşayan eski Filistinlilerin toplamda 500 aile oldukları tahmin edilmektedir.



Filistin'den gelen öğrenciler

Türkiye'de Filistin'den ve farklı ülkelerden gelen 8 bin civarında Filistinli öğrenci eğitim görmektedir. Bunların yaklaşık 500'ü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığıbursundan faydalanmakta. YTB bursuyla okuyan öğrenciler ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabiliyorken 7 binden fazla öğrenci için bu konu önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.Uluslararası öğrencilerin birçoğu gibi Filistinli öğrenciler de dil sorunu yaşamaktadır. Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin 5 bini özel üniversitelerde, İngilizce programlarda öğrenim görmektedir. Türkiye'nin 55 iline dağılan Filistin kökenli öğrenciler, İstanbul gibi büyük şehirlerde genellikle kendi aralarında kapalı bir sosyal çevrede yaşasalar da sadece birkaç Filistinlinin olduğu Anadolu şehirlerinde ikamet edenlerin Türklerle daha yoğun ilişkiler geliştirdikleri görülmektedir.

Türkiye'deki Filistinli diasporası

Türkiye'deki Filistin diasporası, geldikleri ülkeler açısından çeşitlilik arz etmektedir ve tamamına yakını için Türkiye üçüncü veya dördüncü durak konumundadır. Filistinlilerin bir kısmı resmî yollarla Türkiye'ye gelerek turist vizesi, oturma veya çalışma izinleriyle yaşarken bir kısmı da -özellikle savaştan kaçarak gelenler- gayriresmî yollarla ülkeye giriş yapmıştır. 2014 yılında Türkiye'ye giren Filistin kökenli düzensiz göçmen sayısı 508 iken 2019'da bu sayı 12.210'a çıkmıştır.



Türkiye'deki Filistinli Gruplar

Eski Filistinliler

500 Aile- 2000 yılı öncesi

Irak'tan gelen Filistinliler

250 Aile-2010 sonrası

Arap Baharı'ndan sonra farklı ülkelerden gelen Filistinliler

1.000 Aile-2011 sonrası

Suriye'den gelen Filistinliler

3.500 Aile -2013 sonrası

Körfez'den gelen Filistinliler

400 Aile -2018 sonrası

Filistin'den gelen öğrenciler

8.000 (kişi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.