Hastalar Türk Kızılayı’nın kan bağışı ile hayat buluyor

Kızılay insani yardımları toplumda ihtiyaç duyulan her kesime ulaştırmak amacıyla kurulmuş bir yardım cemiyetidir ve ilk kuruluşunda yaralı askerlerin tedavisi ve sağlığına yönelik olarak çalışmalar yaptığı görülür. 1868 yılında kurulan derneğin günümüzde çeşitli hizmetleri vardır ve bunlardan biri de Türk Kızılayı Kan Hizmetleri olarak karşımıza çıkar.

Kızılay savaş zamanında yaralı askerlerin iyileştirilmesi amacıyla kurulurken aynı zamanda da sivil halkın dertlerine de çare olmuştur. İnsan ayrımı gözetmeksizin herkese eşit mesafede bir yardım anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Kızılay'ın evrensel bir ölçekte hizmet verdiği görülür.

Tüzel bir kişiliğe sahip olan derneğin çalışmaları özel hukuk hükümleri kapsamında olurken insani duygularla hareket eden bir yardım kuruluşudur. Kızılay'ın tüm faaliyetlerinde karşılık beklemeksizin yardım anlayışına bağlı kalınırken çalışmalarında gönüllülük mantığı ile hareket edilir.

Kendisine kaynak yaratmak üzere Kızılay maden suyu ve çatır işletmelerine sahip olan Kızılay'ın bu kaynaklardan elde ettiği gelirler de insani yardımlarda kullanılmaktadır. Çeşitli hizmetlerin verilmesi konusunda çalışmaları bulunan Kızılay kan hizmetlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde ülke genelinde oluşabilecek kan ihtiyacı karşısında hizmet verir.

Bölge kan merkezleri ve kan bağış merkezleri aracılığı ile Türkiye genelinde gönüllü bağışçılar aracılığı ile hizmet veren Kızılay ayrıca mobil kan bağış merkezlerine de sahiptir. Ülke genelinde kan ihtiyacı oluşması durumunda bu ihtiyacın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan tamamlayan Kızılay bunun için de projeler yürütür.

Ulusal Kan Temini Projesi Kızılay tarafından yürütülen bir proje olurken ülke genelinde yaygın bir hizmet ağına sahiptir. 18 bölge kan merkezinin yanı sıra 68 kan bağış merkezi de Kızılay tarafından yapılan çalışmaların sonucunda oluşturulmuştur.

Bunun yanı sıra mobil kan bağış araçlarıyla da geniş bir alanda hizmetlerini sürdüren Kızılay'ın bu çalışmaları için 300'den fazla noktada görev yaptığı bilinmektedir. Bu kan bağışı merkezlerinde ya da mobil istasyonlarda çalışanların istihdamından da sorumlu olan Kızılay bu hizmetlerini karşılık beklemeksizin yapmaktadır.

Kızılay'ın TÜRKKÖK Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü hizmetleri de vardır ve bu çalışmalarında ilik nakli ve kök hücre tedavisine yönelik olarak da başarılarından söz etmek mümkündür.

Bağışçılar tarafından kendisine bağışlanan kanların hastanelere ulaştırılmasının yanı sıra çağdaş laboratuvarları aracılığı ile bu kanların testlerinden de sorumlu olan Kızılay bu çalışmalarında modern yöntemleri kullanır. Güvenli kan temini konusunda büyük bir başarıya sahip olan Kızılay'ın bu alandaki hizmetleri birçok hastanın yaşamının kurtarılmasında ya da tedavisinde kullanılır.

Türk Kızılayı Çalışmaları

Kızılay uzun bir tarihi geçmişe sahip yardım kuruluşu olurken çalışmalarında evrensel bir bakış açısıyla yol alır. Bundan dolayı da hem ülke genelinde hem de çeşitli coğrafyalarda ortaya çıkan doğal afetlerin ya da insanlar tarafından gerçekleştirilen felaketlerin zararlarının en aza indirilmesi konusunda insani yardımlar yapar.

Yardımlaşma mantığı üzerine hareket eden cemiyetin hizmetleri karşılıksızdır ve gönüllülük bu çalışmalarda merkezde yer alan bir yaklaşımdır. Her insanın iyi koşullarda yaşaması için elinden geleni yapan Kızılay yardım faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli hizmetleri ile de bu alanda yer alır. Kan hizmetleri dışında da Türk Kızılayı Çalışmaları söz konusudur.

Kızılay'ın faaliyetleri sosyal hizmetler ya da göç ve mülteci hizmetleri gibi konularda olabilirken uluslararası yardımlar ve sağlık hizmetleri de bu faaliyetlerin yalnızca birkaçıdır. Kurulduğu tarih olan 1868 yılından beri insani yardım amacıyla hareket eden Kızılay insan onuruna yakışır biçimde hareket eden bir yardım kuruluşudur. Tüm coğrafyalarda ve ülke genelinde insani yardımlar söz konusu olduğunda Kızılay'ın varlığından söz etmek mümkündür.

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