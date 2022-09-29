Sırp Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı adayı Boşnak Bratic'ten açıklama

Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcılığı için aday olan Boşnak kökenli Senad Bratic, üç dönem milletvekilliği yaptığı için halk tarafından tanınan biri olduğunu, seçimden zaferle ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Bosna Hersek'te pazar günü yapılacak seçimde ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcılığı için aday olan Boşnak kökenli Senad Bratic, üç dönem milletvekilliği yaptığı için halk tarafından tanınan biri olduğunu, seçimden zaferle ayrılacaklarına inandığını söyledi.

RS Ulusal Meclisinde (NSRS) daha fazla sandalye kazanabilmek için çoğunluğu Boşnak 10 partinin bir araya gelerek oluşturduğu "Devlet Hareketi" koalisyonunun tek adayı Bratic, 2 Ekim'de yapılacak seçimlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmeden bulundu.

Bratic, 1992-1995'te yaşanan savaşta evini terk etmek zorunda kalanlardan birisi olduğunu ifade ederek, "Memleketim Bosanski Novi'ye 23 yıl önce döndüm. O günden beri de aktif bir şekilde siyasetle uğraşıyorum. NSRS'te üç dönem milletvekilliği yaptım dolayısıyla insanlar beni tanıyor." dedi.

"Devlet Hareketi" koalisyonunun seçimde NSRS'te çoğunluğu kazanacağına ve RS hükümetinin kurulmasında etkili olacağına inancını dile getiren Bratic, "Anayasaya göre RS'te 8 Sırp, 3 Hırvat ve 5 Boşnak bakan görev alıyor. Gelecekte anlaşmazlık yaşanmaması için seçilmem durumunda ilk olarak Anayasa Mahkemesi ve uluslararası mahkemelerin verdiği kararlara saygı duyulmasını sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Boşnak ve Hırvatlar zorluklarla karşılaşıyor

Bratic, savaş zamanında Almanya'ya gittiğini ve 23 yıl önce Bosna Hersek'e döndüğünü, bu bağlamda RS'de evlerine geri dönen vatandaşların haklarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

RS'ye dönen Boşnak ve sayıları az da olsa Hırvatların büyük zorluklar yaşadığına dikkati çeken Bratic, "RS'deki kamu kurumları Boşnak ve Hırvatlara iş vermiyor. Resmen kapıları bu insanlara kapalı. Bu kurumların tek halk için çalıştığını söyleyebiliriz. Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu (RTRS) da öyle." ifadesini kullandı.

Bratic, mecliste çoğunluğu elde etmeleri durumunda kamu kurumlarında sadece Sırpların değil Boşnak ve Hırvatların da istihdam edilmesi için çalışma yürüteceklerinin altını çizerek, seçimde Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi için RS'de Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Vojin Mijatovic'i desteklediklerini aktardı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinin sadece Bosna Hersek için değil tüm bölge için güvenli bir gelecek sunduğunu belirten Bratic, aday olduğu koalisyonun RS'de siyasi bir faktör haline gelmesini temenni ettiğini söyledi.

Bratic, ziyaret ettiği yerlerde halkın büyük ilgisiyle karşılaştığını ifade ederek, "10 partinin bir araya gelmesinin neticesi olarak bu seçimden zaferle ayrılacağımıza inanıyorum." dedi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi RS içinden seçiliyor

Bosna Hersek'te, devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için 3 milyon 368 bin 666 seçmen 2 Ekim'de sandık başına gidecek.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçiliyor.

FBIH'deki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken RS'deki seçmenler Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gidecek.

FBIH içinde yer alan Saraybosna, Tuzla, Zenica-Doboj, Una-Sana, Orta Bosna, Hersek-Neretva, Bosna-Podrinje, Batı Hersek, On ve Posavina olmak üzere 10 kantonda da seçmenler, milletvekili pozisyonu için oy kullanacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetlerin ve milletvekillerinin belirleneceği seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor. AA .