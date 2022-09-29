Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerim darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler.

Hiçbir vatandaşımıza 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik.

Esnafın üzerindeki gelir vergisi yükünü kaldırdık.

Hükümetimizin esnaf ve sanatkarlar sunduğu destekler salgın dönemi ile kısıtlı olmadı. Sizin meselelerinizi kendi meselemiz yaptık.

Benim en büyük düşmanım faizdir. Faizi 12'ye kadar düşürdük. yeter mi? Yetmez daha da inmesi lazım.

Yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faiz ile ineceğini savunuyorum.

Sayın Palandöken gaz vermeye alışmıştır. Kamu bankalarına sesleniyorum, kolaylaştırıcı olacaksınız. Dolayısıyla size kredi için başvuran esnafım olduğu zaman onlara imkanlarınız neye el veriyorsa, desteği vereceksiniz. Herhalde Ziraat Vakıfbank bu dediğimi duymuştur.

Şu anda İngiltere'de sterlin patladı.

Bütün Avrupa ülkeleri şu anda bu kışı nasıl atlayacağız diye düşünüyor. Ama Türkiye'nin böyle bir sorunu var mı? Yok. Parlamentoda yorgan battaniye dağıtıyorlar.

Bu akşam Putin ile görüşmemiz olacak. Ukrayna ile olan sıkıntıları konuşacağız.

Avrupa'daki havalimanları kriz yaşarken İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen yolcu ve kargo noktasında rekor kırıyor.

Mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamıştır.