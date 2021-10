‘Sıfır saat’ yaklaştı! Çin her an işgal edebilir

İki uzak doğu ülkesi arasında tansiyon giderek yükseliyor. Yabancı basında çıkan haberlerde Çin’in, Tayvan’a her an saldırıp-işgal edeceği ve saldırı için ‘sıfır saat'in belirlenmiş olduğu dikkat çekiliyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik had safhada. Yabancı basında çıkan haberlerde Çin'in, Tayvan'a her an saldırıp-işgal edeceği ve saldırı için ‘sıfır saatin belirlenmiş olduğu dikkat çekiliyor.

“Çin'in Tayvan'ı ne zaman işgal edecek? Sorusunu gündeme taşıyan gazeteler, ‘sıfır saat'in Pekin yönetimi tarafından önceden belirlenmiş olabileceğini doğruluyor.

Gazetelerde çıkan haberlerde Çin'in olası bir saldırısında Tayvan'ın direnci ve ABD'nin tepkisi ne olacağı da konuşuluyor.

Çin'in son 5 gün boyunca Tayvan hava savunma bölgesine "benzeri görülmemiş sayıda" askeri uçak göndermesini yorumlayan gazeteler, Pekin yönetiminin gerginliği tırmandırmasının zamanlamasını dikkat çekici buluyorlar.

Çin ve Tayvan, 1940'lardaki bir iç savaş sırasında ayrıldı ve Tayvan, kendisini Amerikan ve Batı desteğiyle egemen bir devlet olarak görüyor; ancak Pekin, hâlâ adanın bir noktada ve gerekirse zorla geri alınacağı konusunda ısrar ediyor.

Sadece birkaç ülke Tayvan'ı tanırken, çoğu ülke ise Çin hükümetini tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan arasında resmi bir ilişki yok, ancak Washington'un adaya kendini savunması için gerekli araçları sağlamasını zorunlu kılan bir yasası var.

Çin yıllardır, Tayvan hükümetinin bağımsızlık ilanına doğru hareket ettirmesinden giderek daha fazla endişe duyduğunu ve Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'i bu yönde herhangi bir adım atmaktan caydırmak istediğini söyledi. Pekin yönetimi, Tayvan Devlet Başkanı Tsai'nin 2016'da iktidara gelmesinden bu yana, bu ülkeye karşı askeri, diplomatik ve ekonomik baskısını artırdı.

Tayvan'ı işgal etmek için test planı mı?

Tayvan'ın hava savunma bölgesine son 5 gün boyunca çok sayıda Çin uçağının gönderilmesi, Tayvan'daki yetkililerin endişeli tepkilerine neden oldu. Bölgedeki kaynaklar, iki ülke arasında yakında bir çatışmanın çıkmasından korktuğunu söylüyor.

Amerikan "Associated Press" ajansına göre ise; 3 Ekim günü Çin savaş uçaklarının Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'nda

gündüz ve akşam olmak üzere iki grup halinde uçuş gerçekleştirmeleri, Pekin yönetiminin şimdiye kadarki en büyük hava ihlaliydi. 'Çin'in hava ihlalinde 34 J-16 ve 12 nükleer kapasiteli H-6 ve 1 adet denizaltısavar uçağın da dahil olduğu 52 Çin savaş uçağı, Pratas Adası yakınındaki bölgede gün boyunca uçtu'. Bunun üzerine Çin'i uyarmak için Tayvan savaş uçakları havalandı ve hava savunma sistemleri devreye sokuldu.

Hava Savunma Tanımlama Bölgesi, Tayvan hava sahasının dışında yer alıyor, ancak oradaki yabancı uçaklar, ulusal güvenliği korumak için tanımlama ve kontrole tabi. Tayvan için bu alan teknik olarak uluslararası hava sahası olmaya devam ediyor.

İngiliz gazetesi The Times ise, "Tayvan kendini bir Çin işgaline karşı savunabilir mi?" başlıklı bir haber yayınladı. Askeri uzmanların Pekin'in bu devasa ve benzeri görülmemiş hava manevralarındaki amacının ne olabileceği ve zamanlamasının sırrı hakkında görüşlerini izledi.

ABD savunma analisti ve eski savunma yetkilisi Andrew Krepenevich'e göre, bu hafta dört gün boyunca Çin bombardıman uçaklarının Tayvan'ın hava savunma bölgesine girmesi "Pekin'in adayı işgal etme savaş planının bir testiydi".

İstila planının zamanlamasının özellikleri

Askeri analistler, İngiliz gazetesine işgalin ilk fiziksel işaretinin ışıkların sönmesi olduğunu söyledi. Bu, Tayvan'ın kendini savunma yeteneğini bertaraf etmek için her elektrik santralini vuran bir siber saldırı yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu, Tayvan'ın önde gelen şahsiyetleri etkisiz hale getirmek için "kafa kesme" misyonlarını içeren bir Çin hava, hava, amfibi ve balistik füze saldırısına yönelik ilk adımı temsil ediyor.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, 5 Ekim Salı günü Foreign Affairs dergisinde yayınlanan bir makalesinde, Çin'in adanın kontrolünü ele geçirmesi halinde "felaket sonuçları" konusunda uyarıda bulundu ve Pekin'in tehditlerine karşı koymak için "ne gerekiyorsa" yapacağına söz verdi.

Washington'daki Project 2049 Enstitüsü'nün kıdemli direktörü Ian Easton ise İngiliz gazetesine şunları söyledi: “Çin'in Tayvan üzerindeki bu görülmemiş hava gösterisi, savaş planlarını gerçekleştirme yeteneğini test etmek için bir deneydi.

Zamanlama bu fikri destekliyor. Ekim, deniz koşulları açısından Tayvan'ı işgal etmek için en iyi aydır, yılın bu zamanında sular askeri operasyonlar için ideal olduğu bir dönem.”

Tayvan işgali püskürtebilir mi?

Tayvan Boğazı'nın en dar noktasında 81 milden (130,4 kilometre) daha az olan Tayvan ile süper güç komşusu arasındaki güç dengesizliği, bir Çin işgalinin hızlı ve muzaffer olacağını düşündürebilir. Ancak, ABD'nin verebileceği tepkinin birçok karmaşık faktörü de barındırıyor.

Tayvan daha önce Çin'in 2025 yılına kadar adanın büyük ölçekli bir istilasını başlatabileceği konusunda uyarmıştı. Tayvan, Çin'in olası bir saldırısına önlem olarak geçtiğimiz günlerde füzeler ve savaş gemileri inşa etmek için milyarlarca dolarlık bir savunma harcaması faturası çıkardı.

Geçen yıl, Çin'in bölgedeki artan etkisine karşı koymayı stratejik bir öncelik olarak gören Washington ise, Tayvan taktik füze rampalarını 436 milyon dolara ve havadan keşif görüntüleme ekipmanlarını 367 milyon dolara satmaya karar verdi ve bu satışların toplam değerini 1.8 milyar doların üzerine çıkardı.

Tayvan, sayıları yakından gizli tutulsa da, büyük miktarlarda kendi uzun menzilli füzelerini de üretiyor.

Şimdi gözler Çin'in Tayvan'a karşı atacağı son adımda...

