İstanbul 16 Ekim Cumartesi- 17 Ekim Pazar hava durumu | İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hafta sonu yağmurlu mu? Sonbahar aylarını yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıkları günden güne düşmeye başladı. Son bir kaç gündür yağmurlu ve serin olan İstanbul'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı İstanbullular tarafından şimdiden araştırılıyor. Hafta sonu için plan yapacak olanlar İstanbul hafta sonu yağmurlu mu? sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul 16 Ekim Cumartesi- 17 Ekim Pazar hava durumu | İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hafta sonu yağmurlu mu? Sonbahar aylarını yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıkları günden güne düşmeye başladı. Son bir kaç gündür yağmurlu ve serin olan İstanbul'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı İstanbullular tarafından şimdiden araştırılıyor. Hafta sonu için plan yapacak olanlar İstanbul hafta sonu yağmurlu mu? sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul 16 Ekim Cumartesi- 17 Ekim Pazar hava durumu | Haftasonu için plan yapacak olan İstanbullular şimdiden hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı gelmişti. Son bir kaç gündür yağmurlu ve serin bir havanın etkisinde olan İstanbul'da zaman zaman yağmur şiddettini artırıyor. Sonbahar ayları ile ansızın bastıran sağanak yağışlar İstanbullulara bazen zor anlar yaşatıyor. Yağmur konusunad hazırlıklı olmak ve ona göre pilan yapmak isteyenler İstanbul 7 günlük hava durumu tahminine bakmadan plan yapmıyor. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hafta sonu yağmurlu mu?

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da bu haftayağışlı geçecek. Dışarıda ve açık hava plan yapacak olanlar bunu dikkate almalı ve şemsiyesiz dışarı çıkmamalı. İstanbul'da hafta sonu başlangıcında Cuma gecesi lşiddetli yğış bekleniyor. Ayrıca 16 Ekim Cumartesi günü ve 17 Ekim Pazar günü de İstanbul'da sağaak yağmur bekleniyor. İşte 7 günlük İstanbul hava durumu tahmini;

Hava Tahmini Nasıl Hazırlanır?

Hava Tahmini; Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analizlere dayanılarak subjektif veya objektif yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları hava tahmini olarak adlandırılır.

Hava Tahmini Üç Aşamalıdır:

Gözlemler

Analiz

Tahmin

Gözlem

Hava Tahminlerinde Gözlemler ve kullanılan ürünler aşağıdaki gibidir.

Yer Gözlemleri

Gemi Gözlemleri

Yüksek Atmosfer Gözlemleri

Radar Ürünleri

Uydu Görüntüleri

Otomatik Meteoroloji İstasyonları Verileri

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