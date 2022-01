Gazeteci Mehmet Barlas, dünyada gerginlik yaşanan bölgelere işaret ederek savaş ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulundu

Barlas'ın “Savaş her zaman kapıdadır” başlıklı değerlendirmesi;

Çeşitli haber kaynakları, dünyanın bir savaşın eşiğinde olduğunu içeren haberler veriyor.

Bunlardan en ciddi olanı Ukrayna, dolayısıyla Amerika ile Rusya arasındaki gerginliktir. Bir önemli gerginlik de Kazakistan'da geride kalmışa benziyor.

Bunun yanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hemen her gün Yunanistan'ın aklını başına toplaması için uyarıda bulunuyor. Sanki bir Yunan savaşı da kapıda gibi.

BİTMEYEN İHTİRASLAR

İşin aslına ve tarihe baktığınız zaman savaşlar öyle kolay gelişmiyor.

Mesela, İkinci Dünya Savaşı'nda eğer Japonya, Amerika'ya saldırmasaydı, Almanya ile Amerika savaşmayacaktı. Ama bitmek tükenmek bilmez ihtiraslar ve bunları besleyen silah sanayileri, insanlığa sürekli savaş suçu işletmekte.

1950'deki Kore Savaşı'nı ele alalım. Arkasından Vietnam'a geçelim. Sonra Amerika'nın Ortadoğu'da yaptıklarını hatırlayalım. Ve kullanılan silahları, nükleer bombaları hiç unutmayalım. Kısacası, dünya hep diken üstünde olmayabilir de... Ama ya olursa?..

HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

1990'da Mogadişu'daydım. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Filistin lideri Yaser Arafat'ı ve Boşnakların lideri Aliya İzzetbegoviç'i oraya çağırmıştı.

Beni de bu liderleri tanıyayım diye otel odasına davet etti. Orada Özal dedi ki: "Eğer 1948'de Birleşmiş Milletler teklif ettiği zaman İsrail'in yaptığını Filistinliler de yapsaydı ve bir devlet kurulmasını kabul etselerdi bugün bu durumda olunmazdı." Sonra "Sayın İzzetbegoviç, aman siz bu fırsatı kaçırmayın" diye devam etti.

İzzetbegoviç bu fırsatı kaçırmadı ve Bosna-Hersek Devleti kuruldu. Ama dün baktım, Sırp kitleler ellerinde Sırp bayraklarıyla Bosna'yı basmaya tevessül etmişler.

Yani bir gün Yunanlılar da Kıbrıs'ı vesile edip yeni bir Türk-Yunan savaşı çıkarırlarsa bu herhalde sürpriz olmayacak. Özetle, kendimizi ve dünyadaki yerimizi çok iyi değerlendirelim. Her an her şeye hazır olalım.

Sabah

