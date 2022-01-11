Memur (öğretmen-polis) ek zam 15 Ocak'tan sonra mı yatacak? Öğretmen ek zam maaş farkı Ocak ayında yatar mı?

Memur (öğretmen-polis) ek zam 15 Ocak'tan sonra mı yatacak? Ek zam farkı ne zaman yatacak? Öğretmen ek zam maaş farkı Ocak ayında yatar mı? Milyonlarca memur 2022 yılında alacakları zam oranlarını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada 2022 yılı ilk 6 aylık dönem zammına yüzde 2.5 oranında ek zam yapıldığını açıkladı. Memurlar bu artışla birlikte 2022'de toplam 30.5 oranında maaşlarına zam alacak. 15 Ocak'ta ek zamlı maaşların hesaplarına yatmasını bekleyen memurları üzecek bir gelişme yaşandı.

Memur (öğretmen-polis) ek zam 15 Ocak'tan sonra mı yatacak? Ek zam farkı ne zaman yatacak? Öğretmen ek zam maaş farkı Ocak ayında yatar mı? Milyonlarca memur 2022 yılında alacakları zam oranlarını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada 2022 yılı ilk 6 aylık dönem zammına yüzde 2.5 oranında ek zam yapıldığını açıkladı. Memurlar bu artışla birlikte 2022'de toplam 30.5 oranında maaşlarına zam alacak. 15 Ocak'ta ek zamlı maaşların hesaplarına yatmasını bekleyen memurları üzecek bir gelişme yaşandı.

Milyonlarca memuru ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Memurların ek zam oranları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Toplam maaşlarının ne kadar olacağını merak eden memurlar 15 Ocak'ta maaşlarının hepsinin hesaplara yatmasını bekliyordu.

Memur (öğretmen-polis) ek zam 15 Ocak'tan sonra mı yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü personel ödemelerine dair KBS duyurusunu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi. Gönderilen yazıda "Katsayı artışından kaynaklanan fark maaş ve ilave artış hesaplaması Ocak Ayının 15 inden sonra kullanıma açılacak olup, bu hususla ilgili ayrı bir duyuru yapılacaktır." denildi. Bu yazıya göre hem 14 günlük maaş farkları ve hem de yüzde 2,5'luk zamdan kaynaklı maaşlar için 15 Ocak'tan sonra ayrıca bir duyurusu yapılacak.

2022 Ocak ek zam maaş farkı ne zaman yatacak?

15 Ocak'a yetişmeyen ek zam maaş farkının bir kaç gün gecikmeli olarak memurların hesabına yatırılması bekleniyor. Her yın 15'inde maaşlarını alan memurlara ek zam ödemesi 16-17 ve 18 Ocak tarihhleri arasında yatabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.