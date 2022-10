Rusya’dan ayda 6 bin kişi göç edecek! İsrail’in yeni yerleşim planı

İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarını tamamen yutmak için göç politikalarını hızlandırdı. Rusya'daki kısmi seferberlik ilanının ardından İsrail'e her ay yaklaşık 6 bin Rus göçmenin gelmesi bekleniyor. İsrail’e göç edecekler için yeni yerleşimler inşa edilecek. Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Uluslararası toplumun bu konudaki sessizliği Orta Doğu’da yeni bir krizi doğuracak; mevcut anlaşmazlıkları ve çatışmayı daha da derinleştirecektir” dedi.

TIMETURK­­­| HABER MERKEZİ

İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarını tamamen yutmak için göç politikalarını hızlandırdı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşı avantaja çevirmek isteyen İsrail, bu ülkelerde yaşayan Yahudi kökenlilerin İsrail'e göç etmeleri için adımlarını hızlandırdı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya ve Ukrayna'dan on binlerce kişiyi kapsayan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlandıklarını açıkladı. Rusya'daki kısmi seferberlik ilanının ardından İsrail'e her ay yaklaşık 6 bin Rus göçmenin gelmesi bekleniyor. İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ışığında İsrail'e büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlanıyoruz" denildi. Sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.

RUSYA'DAN AYDA 6 BİN KİŞİ

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata'nın zorunlu askerlik korkusuyla ülkelerini terk etmek isteyen Rus göçmenlerin İsrail'e entegrasyonuna ilişkin bir toplantı düzenlediği belirtildi. Haberde, önümüzdeki altı ay boyunca İsrail'e her ay yaklaşık 6 bin Rus göçmenin gelmesinin beklendiği aktarıldı. İsrail Merkezi İstatistik Merkezi'ne göre, son yirmi yılda İsrail'e en çok göç veren iki ülke Rusya ve Ukrayna oldu. İsrail'e Rusya ve Ukrayna'dan göç edenlerin büyük bir kısmını İsrail yasalarına göre vatandaşlık hakkı verilen Yahudi kökenli göçmenler teşkil ediyor.

ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNDEN CESARET ALIYORLAR

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, konuya ilişkin Akit'e yaptığı açıklamada “İsrail geçmişte uyguladığı bu ırkçı göç politikasını bugün de uluslararası toplum önünde yapmak istemektedir” dedi. “Nüfusu giderek Yaşlanan ve Filistinli nüfus karşısında göreceli olarak azalan İsrail bu krizi dışarıdan tersine göç ile önlemek istiyor” diyen Turan, “Uluslararası toplumun bu konudaki sessizliği Orta Doğu'da yeni bir krizi doğuracak; mevcut anlaşmazlıkları ve çatışmayı daha da derinleştirecektir. Filistin topraklarını her gün biraz daha işgal eden her gün biraz daha bu topraklara Yahudi yerleşimcileri yerleştiren Siyonist rejim uluslararası toplumun busessizliğinden cesaret alarak adımlarını sıklaştırmaktadır” diye konuştu.

DÜNYA İŞGALCİYE DUR DEMELİ

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal,da şunları kaydetti:

“İsrail yetkilileri, Yahudi nüfusu toplayabilmek, hem de Filistinli Müslümanlara karşı üstünlük kurabilmek için fırsat bulmuşlardır. Acı olanı ise, ne sözde medeni ülkeler, ne de Müslüman nüfusunun çok olduğu sözde İslam ülkeleri buna bir ses çıkarmamaktadırlar. Aksine, Filistinli Müslümanlara zulmü gördükleri halde her türlü ilişkiye girebilmektedirler. Yine tek ses Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ve Türk Milletinden gelmektedir.” .