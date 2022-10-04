Ümit Özdağ’dan Akşener ismine çizik

Zafer Partisi’nin kurucularından GİK Üyesi Hasan Basri Akşener, bugün yapılan Büyük kurultayda disiplin kurulu yedek listesinin ikinci sırasında yer aldı.

TIMETURK­­­| HABER MERKEZİ

Irkçı çıkışlarıyla tanınan Zafer Partisi'nde Genel Başkan Ümit Özdağ, İyi Parti lideri Meral Akşener'in kayınbiraderi Hasan Basri Akşener'in ismini çizdi. Zafer Partisinin kuruluşundan itibaren partide yer alan Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Basri Akşener'in geçtiğimiz günlerde yapılan büyük kurultayda isminin çizildiği görüldü.

DİSİPLİN KURULUNUN YEDEK İKİNCİ SIRASINDA

Listeler açıklandığında disiplin kurulunun yedek listesinin ikinci sırasında yer aldığı görülen Hasan Basri Akşener'in GİK üyeliğine neden yazılmadığı kafaları karıştırdı. Zafer Partisinin geçtiğimiz pazar yapılan büyük kurultayında GİK üyeliğine seçilenler arasından önümüzdeki günlerde parti yönetiminin şekillenmesi bekleniyor.

NAMAZLARIMIN ARDINDAN BEDDUA EDECEĞİM

Daha önce İyi Parti'de yer alan Hasan Basri Akşener, Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in kardeşi… Akşener, daha önce bir gazeteye verdiği röportajında Meral Akşener ile telefon görüşmelerine ilişkin şunları anlatmıştı:

Yine aynı telefon konuşmasında bana aynen şunu dedi: “Şimdi telefonu kapattıktan sonra namaz kılacağım. Namazdan sonra sana beddua edeceğim.” İşte Meral Akşener böyle bir insan. Ağabeyime televizyonlarda yaptığını gördünüz. Alın şunu şuradan gibi ifadeler. Eşine, hayat arkadaşına. Çok garip.