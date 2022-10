Rus İHA’ları ABD markajında! İran yapımı Rus İHA’ları ‘hem askerî hem psikolojik silah’

Amerikalı medya kuruluşları The New York Times, The Washington Post ve Bloomberg Rusya’nın kullandığı İHA’ları mercek altına aldı. Rusya’nın İran yapımı kamikaze İHA’ları hem askerî hem psikolojik silah olarak kullandığı kaydedildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ Şubat ayında başlattığı Ukrayna işgalinde doğu cephesinde Ukrayna'nın direnciyle karşılaşan Rusya'ya art arda Kiev'e kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırıları düzenlemişti. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları Amerikan medyasında gündem oldu. Amerikalı medya kuruluşları The New York Times, The Washington Post ve Bloomberg Rusya'nın kullandığı İHA'ları mercek altına aldı. İRAN TEDARİK EDİYOR Bloomberg'de yer alan haberde Ukrayna ve ABD'nin, Rusya tarafından kullanılan İHA'ların İran'ın tedarik ettiğine inandığı belirtildi. Haberde “Shaded-136 adlı İHA'lara kamikaze İHA'ları deniyor çünkü görevlerini tamamladıktan sonra ayakta kalmak için tasarlanmamışlar. Hava araçlarından ziyade güdümlü füzeler ve bütün füzeler kamikazedir. Ukrayna'daki savaşta yeni olsalar da Shaded, 1980'lerden beri mevcut olan yavaş ve alçak uçan bir füze ailesinden geliyor. İsmi Farsça'da şehit anlamına geliyor. ABD'ye göre Rusya ağustos ayı sonunda İran'dan bin İHA teslim aldı. Bir sonraki ay Ruslar, bu İHA'ları Odessa'da kullanmaya başladı. Bundan önce aylar boyunca Rus güçleri çok daha küçük olan Switchblade 300 ile vuruyordu. Ukraynalı güçler aynı zamanda tekrar kullanılabilen silahlı Türk yapımı Bayraktar İHA'ları ve hedef üzerine patlayıcı koyabilen, satın alınabilen İHA'lar da kullanıyordu” denildi. KİEV'DE PSİKOLOJİK ETKİSİ VAR Haberde “Kiev ve Odessa gibi şehirlere karşı kullanıldığında Shaded'in insanlar üzerinde psikolojik bir etkisi var; korkuya neden olup günlük faaliyetleri bozuyor. Rusya yanlısı internet sitelerinde İHA'ların çok sayıda kullanılarak Ukrayna'nın uçaksavar bataryalarını yok edebileceği ve Rusya'ya hava üstünlüğünün böylelikle verilebileceği ifade ediliyor. Bu umutlar henüz gerçekleşmiş değil” ifadelerine yer verildi. The Washington Post'un haberinde ise “Rusya'nın kullandığı kamikaze, İHA'larının İran'dan ithal edildiği düşünülüyor. Virginia merkezli araştırma grubu CNA'da Rus ordusu analisti olan Samuel Bendett, bunların ‘hem askeri hem de psikolojik silah' olduğunu söyledi. Bendett'a göre hava tehditlerine karşı iyi savunulduğu düşünülen büyük şehirlere yönelik saldırılar, Rusya'nın hala zarar verme kapasitesi olduğunu gösteriyor” denildi. Haberde “Avrupa Dış İlişkiler Konsey'nden Ulrike Esther Franke, ‘Bu sistemler, Rusya'ya, Ukraynalıları düşük maliyetle ve cephe hatlarından çok uzakta terörize etme imkanı sunuyor. Bu İHA'larla savaşmak dünyanın en zor işi değil ama bunu her yerde aynı anda yapmak zor' dedi” şeklinde uzman görüşüne yer verildi. UKRAYNA BAYRAKTAR'LARI KULLANIYOR The Washington Post'un haberinde Ukrayna'nın İHA'larına ilişkin de şunlar kaydedildi: ABD, Ukrayna'ya, 700 tane Switchblade isimli kamikaze İHA'larından gönderme sözü verdi ve bunların nasıl kullanılacağı konusunda bazı Ukraynalı askerleri eğitti. Ukrayna ayrıca yurt içinde geliştirilen RAM II kamikaze İHA'larını da kullanıyor. Daha küçük bir menzili olan bu İHA'nın üretimi, tedarik sorunlarından ötürü sekteye uğradı. Ukrayna için kamikaze dışındaki İHA'lar da önemli oldu. Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'larını kullanan Ukrayna, bu aracın lazer güdümlü füze saldırı sistemiyle çok sayıda Rus askeri hedefini yok ettiğini öne sürüyor. Bu İHA Ukrayna'da o kadar popüler ki Ukraynalı bir asker onun onuruna bir şarkı yayınladı. RUSYA HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KURAMAMIŞTI The New York Times'ın haberinde ise Rusya'nın savaşın başından beri Ukrayna hava sahasında üstünlüğü bir türlü sağlayamadığı ifade edilerek şu ifadeler kaydedildi: Rusya savaş sırasında hava hakimiyetini sağlamayı başaramadı ve insanlı hava araçları Ukrayna topraklarına girdiğinde büyük riskle karşı karşıya kalıyor. Shahed-136 İHA'ları kendi kendine uçabiliyor ve belirlenen hedef ortaya çıkana kadar bir bölgede dolanıyor. Bu da Rusya'ya kendi personelini riske atmadan saldırı düzenleme şansı veriyor. Her ne kadar İran Rusya'ya bu silahlardan verdiğini inkar etse de ABD'li yetkililer ilk sevkiyatın ağustosta yapıldığını belirtti. Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün yakın zamanlı bir değerlendirmesine göre Rusya, bir grup İranlı askeri eğitmenden, Rus askerlerini bu İHA'ların kullanımı konusunda eğitmesini istemiş olabilir. Enstitü'ye göre İran'ın İHA stoğu Devrim Muhafızlarının kontrolünde, yani bu eğitimi Devrim Muhafızları veya onlarla bağlantılı personel verebilir. .