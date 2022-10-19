Masterchef 105. bölüm izle | Son bölüm Masterchef hangi takım kaybetti, dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef 105. bölüm izle | 18 Ekim tarihinde yayınlanan Masterchef 105. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Yarışmanın sonucu herkesi şaşırttı. Son bölüm Masterchef hangi takım kaybetti, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 105. bölüm izle | 18 Ekim tarihinde yayınlanan Masterchef 105. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Yarışmanın sonucu herkesi şaşırttı. Son bölüm Masterchef hangi takım kaybetti, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 105. bölüm izle

TV8 ekranlarında yayınlanan ve en çok izlenen yarışma Masterchef 105. bölümüyle şaşırttı. Masterchef yarışmasını kesintisiz tek parça 105. bölümü İZLE...

Masterchef hangi takım kaybetti?

Mehmet şefin hazırlamış olduğu kanepeler için yarışan yarışmacılar tüm ürünleri eksiksiz olarak tamamladı. Mavi takımda 8 kırmızı takımda 7 kişi olmasına rağmen bu oyunu kırmızı takım kazandı.

Masterchef kim dokunulmazlık aldı 105. bölüm?

Kırmızı takımın galibiyetinin ardından mavi takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Yarışmacılara kutular altına saklanan 3 ayrı ürün verildi. Yarışmacılar ceviz bal ve beyaz peynir için yarıştı.

Dokunulmazlıktaki 3 isim

Dokunulmazlık oyununda en iyi tabak yapan 3 isim Serpilay, Ayaz ve Tayfun oldu. Bu üçlüden kazanan isim ise serpilay oldu. Serpilay potaya tayfun'u gönderdi 2 olan