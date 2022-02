Putin’e itiraz eden Rus generaller

Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili dünya medyasına yansıyan bazı emekli Rus generallerin açıklamalarını değerlendiren Sevil Nuriyeva İsmayılov, söz konusu haberlerin öne çıkışındaki amaca dikkat çekti

İsmayılov, “ABD ve Rusya arasında, uzun menzilli hesaplar!” başlıklı yazısında Rusya-Ukrayna arasındaki krize yönelik konuşan bazı Rus emekli askerlerinin açıklamalarına ve Batı'nın tavrına dikkat çekti

ABD ısrarla tarih veriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya, neredeyse gün ve saat vererek; saldırıya geçeceğini dillendiriyor. ABD'yi içeriden destekleyen hiç bir veri yoktu. Ama devreye emekli askerlerin metni girdi. Kaçırdıkları bir nokta var. O da Rusya'da neredeyse her bölgede bu tarz emekli ve gazi askerlerden oluşan sendika ve derneklerin var olmasıdır. Öyle ki her askeri kurumun ve dahi her askeri bölümün bir STK'sı mevcuttur. Hatta açık bazı kaynaklardan, bununla ilgili derli toplu bir liste oluşturmak niyetindeydim. Lakin o kadar fazla dernek ve sendika karşıma çıktı ki; bu hususta yapılacak bir çalışmanın, nafile bir iş olduğuna kanaat getirdim. Ordunun, istihbaratın, afet durumları genel müdürlüğünün, polisin, emniyetin ve hatta başka başka...

Emekli generaller ve kamuoyu

Türkiye'deki gibi Rusya'da, emekli askerleri siyasi karşılığı yoktur. Boris Yeltsin döneminde görevde olan ordu generalleri, Yeltsin'in bazı adımlarını kabul etmeyerek açıktan, "Bu emre tabi olmayacağız!" dedikleri dönemler vardır. Bu etkili duruş, siyasi tarihte karşımıza çıkmaktadır.

Putin döneminde de buna benzer olaylar vukua gelmiştir. Hatta görevde olan generallerin istifası dahi vaki olmuştur. "Kursk sualtı gemisi" faciasında, bazı amirallerin istifasını hatırlamakta fayda var! Onun için askeri dernek ve STK'ların veya grupların başında en etkili generaller de olsa, ne ordu nezdinde, ne de kamuoyunda her hangi bir karşılığı yoktur.

Rus general İvaşov'un açıklaması

Amerika finans destekli medya gruplarının birinde, emekli askeri STK'lardan birinin başındaki kişinin, Putin'e karşı ağır ithamlar içeren ve "Savaşa karşı" adıyla yayımlanan bir metin devreye sokuldu. Olayın ilginç tarafı ise şudur; Rusya "Ben savaşmak istemiyorum. Rus ordusu Ukrayna'ya girmeyecek." diyor. ABD ise ısrarla; "Rusya, Ukrayna'ya saldıracak." diyor. Bunu ise kendisinin finanse ettiği medya üzerinden yapıyor.

Bu askeri grupların başındaki generalin adı İvaşov'dur. Saygın kişiliğinin rağmına, zannımca siyasi reytinge ihtiyaç duyduğu için, bu yolu tercih edebilir. Kendisi vatansever bir kişi. Fakat yaşlı ve emekli.. İlk başlarda devreye konulan ve onun adıyla yayımlanan metnin, kendisine ait olmadığına dair bir ses kaydı devreye giriyor. Sonrasında ise, aynı medya organına çıkarak "O metin bana ait. Ben Ukrayna ile savaşmaya karşıyım. Hayatımın en büyük gayesi, bu savaşa engel olmaktır." diyor. Zaten Rusya'da, Ukrayna ile savaşmak isteyen tek akıllı adam bulamazsınız.

“Sinir uçlarını yıpratmak”

Böyle bir savaşın, ne Rusya'ya, ne de Ukrayna'ya faydasının olmadığını; aylardır yazıyorum. Rusya'da İvaşov gibi, yüzlerce general var. Eğer İvaşov görevde olsaydı, yazılan ve çizilenin, belki bir anlamı olabilirdi. O halde duygusal refleksin sonucunda oluşan bu metnin, ABD medyası tarafından provokasyon içerikli bir yönlendirme neticesinde, arzuladığı bir algı olması muhtemeldir. Kaldı ki bu, İvaşov'un kendi şahsi düşüncesi de olabilir.

Durum böyle olduğu halde, bu açıklama dünya medyasına, sanki tüm Rus askerleri, Putin'e itiraz ediyormuş gibi yansıtıldı. Bu planın hedefi, sinir uçlarını yıpratmak ve mümkün olduğunca, ortamı germektir. Zaten yalan teorisiyle, sürekli kamuoyu oluşturmak, bilinen mühendislik taktikleridir.

"Sağırların diyaloğu"

Peki bu gerilim, Rusya'nın sabrını zorluyor mu? Evet zorluyor!

Lavrov, İngiltere dışişleri bakanlığı ile arasındaki diyaloğu; "Sağırların diyaloğu" olarak tanımlamıştır. Yani; kimse, kimseyi dinlemiyor. Bu ise kuşkusuz sinir bozucu bir durumdur. Bu durumun diplomatik kanalların kapatılması veya kanal tıkanıklığı şeklinde yansıtılması; ekonomiden siyasete kadar bir çok şeyi etkiler ve etkiliyor da...

Biden 3. dünya savaşından bahsediyor. Avrupa çaresiz. Ukrayna bahane. Bu kadar yüksek ses indirildiğinde, sis perdesi çekilir. O zaman gerçekler daha net gözükecektir. Şimdilik yüksek sesler, sinirleri ve sınırları zorlamaya devam ededursun...

Star .