Lyon - Nice maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Fransa Lig 1'in 24.haftasında Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Nice'yi ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-12 21:09:37
Fransa Lig 1'in 24.haftasında Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Nice'yi ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
Lyon - Nice maçı ne zaman saat kaçta?
Lyon - Nice maçı 12 Şubat Cumartesi saat 23:00'da oynanacak.
Lyon - Nice maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Lyon - Nice maçı beIN Sports HD 2 ve Nesine.com'dan canlı olarak izlenebilecek. .
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