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Lyon - Nice maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Fransa Lig 1'in 24.haftasında Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Nice'yi ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

54 Dakika Önce
2022-02-12 21:09:37
Lyon - Nice maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Fransa Lig 1'in 24.haftasında Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Nice'yi ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

Lyon - Nice maçı ne zaman saat kaçta?

Lyon - Nice maçı 12 Şubat Cumartesi saat 23:00'da oynanacak.

Lyon - Nice maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Lyon - Nice maçı beIN Sports HD 2 ve Nesine.com'dan canlı olarak izlenebilecek. .

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