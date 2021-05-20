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Pekin'i isyan ettiren tepki: Gerçek bir baş belası

Çin’in, Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddia ettiği kara sularına izinsiz giren ABD savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdığı bilgisini paylaşan Ordu Sözcüsü Tien, ABD'yi, Güney Çin Denizi'nde 'gerçek bir baş belası' olarak nitelendirdi.

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20.05.2021 11:46:33
Pekin'i isyan ettiren tepki: Gerçek bir baş belası

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddia ettiği kara sularına izinsiz giren ABD Donanmasına ait "USS Curtis Wilbur" savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdığı açıklandı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Güney Hareket Merkezi Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, ABD'ye ait bir savaş gemisinin izinsiz olarak Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Şişa Adaları kara sularına girdiğini duyurdu.

PLA'nın, ABD savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdığı bilgisini paylaşan Tien, ABD'yi, Güney Çin Denizi'nde "gerçek bir baş belası" olarak nitelendirdi.

Tien, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini, bölgenin barış ve istikrarını kararlılıkla koruyacağını ifade etti.

ABD'den "seyir hak ve özgürlükleri" açıklaması

ABD Donanmasından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise USS Curtis Wilbur gemisinin uluslararası hukuka uygun olarak, Paracel Adaları civarında "seyir hak ve özgürlüklerini kullandığı" vurgulandı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ederken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Güney Çin Denizi'nde ABD ve Çin'in güç mücadelesi
Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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