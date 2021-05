New York'ta yüzlerce ceset 1 yıldır hala kamyonlarda

New York'ta koronavirüsten ölenler için konulan soğutucu kamyonlarda halen 750 civarında cesedin olduğu belirtildi.

Kar amacı gütmeyen The City isimli kuruluşun internet sayfasında, Brooklyn'in 39. Cadde İskelesi'nde geçici morg olarak kullanılan kamyonlarda, ne zaman bölgedeki mezarlıklara gömüleceği belli olmayan 750 Kovid-19 kişinin cesedinin bir yılı aşkın süredir bekletildiği belirtildi.

The City kuruluşunun, Missing Them organizasyonu ve Columbia İstikrarlı Araştırma Raporlama Merkeziyle 13 aydır yürüttükleri araştırma, Nisan 2020'den bu yana 500 ila 800 arasında değişen yüzlerce cesedin soğutucu kamyonlarda tutulduğu ve ne zaman defnedileceğine yönelik net gelişmenin olmadığını ortaya koydu.

CESETLERİN HART ISLAND'A GÖMÜLMESİ MUHTEMEL

Baş Tıbbi Muayene Ofisi Komiser Yardımcısı Dina Maniotis, New York Şehir Meclisi toplantısında, "Şehir yönetimi yakın gelecekte bu cesetlerin sayısını azaltmaya çalışacak ve ailelere transferler hakkında bilgi vermeye çalışacak." diye konuştu.

Maniotis, kamyonlarda bekletilen cenazelerin yakınlarının birçoğunun kendileriyle iletişimi kestiğini belirterek, cesetlerin Kovid-19 salgını döneminde ekonomik geliri yeterli olmayan veya sahip çıkılmayan binlerce cenazenin gömüldüğü New York'un Hart Island adasına defnedileceğini söyledi.

The City'nin, New York Şehir Meclisi toplantısında da atıfta bulunulan araştırmasına göre, 2020'de Kovid-19'dan ölen her 10 New Yorkludan 1'inin Hart Island'a gömüldüğü kaydedildi.

New York'un Bronx bölgesindeki bir ada olan Hart Island, geçen yıl Kovid-19'dan ölen kimsesizlerin veya maddi gücü yetersiz olanların tabutlarının üst üste gömüldüğü mezarlık olarak gündeme gelmişti.

