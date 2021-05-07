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ABD'den İran'a zeytin dalı: Yaptırımları kaldırmaya hazırız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma dahilinde nükleer programına dönmesi durumunda bu ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını belirtti.

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07.05.2021 21:39:16
ABD'den İran'a zeytin dalı: Yaptırımları kaldırmaya hazırız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Viyana görüşmeleri dahilinde İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söylediği iddialarına yanıt veren Psaki, şöyle konuştu:

"ABD, yaptırımların gevşetilmesi konusunda İran'dan daha fazla çaba sarf etmek istemiyor. Biz İran ile nükleer anlaşmaya karşılıklı geri dönme konusunu konuşuyoruz. İran nükleer anlaşma dahilindeki nükleer programına geri dönerse, biz de bu anlaşma gereği, yaptırımları kaldırmaya hazır oluruz."

Psaki, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda somut adımları aradıklarını belirterek, "Biz Viyana görüşmelerinin uzun ve zorlu bir süreç olacağını biliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Viyana görüşmelerine ilişkin iddialar

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduğunun kendilerine iletildiğini söylemişti.

CNN de Viyana'daki nükleer görüşmeler devam ederken ABD yönetiminin, İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiğini yazmıştı.

Beyaz Ev Havana Sendromu vakalarını soruşturuyor

Öte yandan Psaki, son dönemde bazı Beyaz Saray yetkililerinde de görüldüğü ortaya çıkan Havana Sendromu vakalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Çalışanlarının güvenliği ve sağlığının kendilerinin birinci önceliği olduğunun altını çizen Psaki, "Bu hastalığa neyin sebep olduğunu bilmiyoruz ancak kapsamlı soruşturmalarımız sürüyor." bilgisini paylaştı.

Psaki, bugüne kadar ABD içinde ve yurt dışında kaç kişinin Havana Sendromuna yakalandığının sorulması üzerine ise bu konuda net bir rakam veremeyeceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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