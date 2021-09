New York sele teslim: Acil durum ilan edildi

Ida kasırgası ülkenin doğusuna ilerleyişini sürdürüyor. Kasırga, New York ve New Jersey'de de şiddetli sağanak ve fırtınaya yol açtı. New York metrosu ile Newark Havalimanı sele teslim oldu. New York'ta olağanüstü hal ilan edildi.