Borsadaki Bitcoin çıkışları ciddi bir şekilde arttı

Veri analiz firması Glassnode'un paylaşımına göre Coinbase'deki Bitcoin sayısı ciddi şekilde azaldı. Şirketin son paylaşımına göre Mayıs ayındaki satış dalgasından sonra belli ölçülerde Bitcoin girişinin olduğu Coinbase borsasındaki çıkışlar ciddi şekilde arttı.

Dün paylaştığı verilerde güçlü yatırımcının piyasada kaldığını ve boğalar için olumlu sinyaller olduğunu belirten zincir üstü veri analiz firması Glassnode'dan yeni bir bilgi paylaşımı geldi. Şirketin son paylaşımına göre Mayıs ayındaki satış dalgasından sonra belli ölçülerde Bitcoin girişinin olduğu Coinbase borsasındaki çıkışlar ciddi şekilde arttı.

“2017 Aralık gibi…”

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullandı:

Mayıs ayındaki satış dalgasından sonra belli ölçülerde Bitcoin girişlerinin olduğu Coinbase borsasından son dönemde ciddi çıkışlar söz konusu. Borsadaki toplam BTC sayısı 700 binin biraz üzerinde. Coinbase borsasının bu seviyede BTC barındırdığı son tarih ise 2017 yılının Aralık ayıydı.

Boğa hareketi işareti mi?

Bilindiği üzere 2017 yılının Aralık ayında çok ciddi bir boğa hareketi söz konusuydu ve Bitcoin 20 bin dolar sınırına dayanmıştı. En büyük kripto para buradaki ATH'sini tam 3 sene sonra aşabilmişti. Bitcoin'de o dönem yaşanan beklenmedik büyük yükseliş, Ocak ve Şubat aylarında altcoin'lerde de çok büyük yükselişlerin görülmesine neden olmuştu. Daha sonra ise yaklaşık 2,5 sene süren çok sert bir ayı sezonu başlamış ve Bitcoin 3 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Değişmeyen tek durum borsalardan çıkışın anlamı…

Tabii ki o dönem ile şu an arasında çok ciddi bir fark bulunuyor. Artık Bitcoin'in güvenilir bir kripto para olup olmadığı sorgulanmıyor. O dönem BTC'nin piyasa değeri 325 milyar dolardayken, şu anda ise 1 trilyon dolar sınırında. Ancak değişmeyen tek durum, borsalardan coin çıkışının bir yükseliş işareti olduğu… Yatırımcılar genelde coin'lerini uzun süre satmak istemediklerinde borsa dışına ve daha güvenli saklama alanları olan soğuk cüzdanlara çekiyorlar. Borsalara giriş olması ise satış baskısının artacağı işaretini veriyor.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.